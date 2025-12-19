Dovolenka v Egypte: Prečo je stálicou Slovákov a ako si vybrať správne letovisko

Ktoré letoviská patria medzi najobľúbenejšie, čo sa oplatí vedieť pred cestou a prečo je Egypt istotou na leto aj zimu?
Dovolenka v Egypte patrí medzi najvyhľadávanejšie pobytové dovolenky Slovákov už dlhé roky. Stabilné počasie, veľké all inclusive rezorty, priaznivé ceny a jeden z najkrajších podmorských svetov na svete robia z Egypta istotu – či už cestujete v lete, alebo hľadáte teplo v zime.
„Ľudia sa pri dovolenke mimo EÚ často rozhodujú medzi Tureckom, Tuniskom a Egyptom. Egypt je niekde medzi – má veľké rezorty, dobré ceny a obrovský benefit v podobe Červeného mora a šnorchlovania,“ vysvetľuje Pavol Kučák z cestovnej agentúry Travelco s 15-ročnou tradíciou predaja dovoleniek.
Najobľúbenejšie destinácie v Egypte: kam Slováci cestujú najčastejšie
Egyptské letoviská sa delia do troch hlavných oblastí, pričom každá oslovuje iný typ cestovateľa.
Hurghada – klasika za rozumnú cenu
Hurghada je najstaršou a zároveň cenovo najdostupnejšou destináciou v Egypte. Nájdete tu veľké rezorty s aquaparkmi, bohatým all inclusive a množstvom atrakcií pre rodiny s deťmi.
Výhodou Hurghady je aj možnosť vyraziť mimo hotel – na trhy, do mesta či na fakultatívne výlety. Ide o dobrý kompromis medzi oddychom a poznávaním, najmä pre tých, ktorí idú do Egypta prvýkrát.
Marsa Alam – raj pre šnorchlovanie a pokoj
Ak niekto povie dovolenka v Egypte a šnorchlovanie, veľmi často tým myslí práve Marsa Alam. Táto oblasť leží južnejšie pri Červenom mori a preslávila sa farebnými koralmi, lagúnami a čistým morom.
„Marsa Alam je o podmorskom svete. Takmer každý hotel má mólo, z ktorého sa dostanete priamo ku koralom. Hotely sú novšie, prostredie čistejšie a pokojnejšie,“ hovorí pán Kučák.
Je ideálna pre páry, potápačov a klientov, ktorí hľadajú pokoj, prírodu a menej rušné prostredie.
Marsa Matruh – egyptský Karibik a TOP hotely
Najväčším prekvapením posledných rokov je Marsa Matruh na severe Egypta pri Stredozemnom mori. Táto oblasť si vyslúžila prezývku egyptský Karibik vďaka bielym pieskovým plážam, tyrkysovej vode a pozvoľnému vstupu do mora – ideálna kombinácia pre rodiny aj páry, ktoré chcú komfort a scenériu, akú inde často nenájdu.
Travelco tu odporúča najmä Hotel Rixos Premium Alamein (ex Regal Heights), ktorý patrí k absolútnej špičke v oblasti a ponúka silný all inclusive, veľký areál a služby na vysokej úrovni. Náročnejších klientov osloví aj Hotel Jaz Sakhra, známy pokojnou atmosférou, elegantným dizajnom a krásnou plážou. Skvelou voľbou pre páry či dospelých cestovateľov je Hotel Jaz Almaza Blue, ktorý pôsobí moderne, štýlovo a nachádza sa v atraktívnej zátoke Almaza Bay. Pre rodiny a klientov, ktorí chcú komfortný rezort s dobrou dostupnosťou služieb, je vhodný aj Hotel Rixos Alamein (Ghazala Resort a Spa El Alamein) s príjemnou plážou a rodinnou atmosférou.
Marsa Matruh je ideálna pre tých, ktorí hľadajú pokojnejšiu, vizuálne výnimočnú dovolenku v Egypte, no zároveň nechcú prísť o komfort veľkých rezortov a kvalitný servis.
Prečo sa Slováci do Egypta vracajú
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa dovolenka v Egypte opakuje u tých istých klientov, je kombinácia rezortného komfortu a zážitkov.
„Každý druhý klient ide do Egypta kvôli šnorchlovaniu. Niekto chce vidieť podmorský svet, iný si užíva aquaparky a all inclusive. Egypt to vie spojiť,“ hovorí pán Kučák z cestovnej agentúry Travelco.
Čo treba vedieť pred odchodom do Egypta
Pred cestou sa oplatí poznať niekoľko praktických rád, ktoré dokážu výrazne ovplyvniť komfort celej dovolenky.
✔ Zdravie
- odporúčajú sa probiotiká (ideálne začať ešte pred cestou)
- nepoužívajte vodu z kohútika ani na čistenie zubov
„Často sa hovorí o tzv. faraónovej pomste. Keď nie ste na miestne baktérie zvyknutý, vie vás to vyradiť na niekoľko dní a spôsobiť črevné problémy. Odporúčam preto počas celej dovolenky užívať probiotiká – ideálne ráno a pokojne aj večer. Je to maličkosť, ktorá vie zachrániť celú dovolenku,“ upozorňuje pán Kučák.
✔ Doklady a víza
- potrebný je cestovný pas, ktorého platnosť musí byť dlhšia minimálne o 6 mesiacov po požadovanom ukončení platnosti udeleného víza
- víza si vybavíte online vopred alebo po prílete (cca 25 USD)
- nezabudnite si pero do lietadla – formuláre sa vypĺňajú hneď po prílete
✔ Bezpečnosť
„Rezorty sú strážené, oplotené a bezpečné. Ak dodržiavate základné pravidlá, nemusíte mať obavy ani pri cestovaní s deťmi,“ ubezpečuje pán Kučák.
Bakšiš v Egypte: drobnosť, ktorá spraví veľký rozdiel
Bakšiš je v Egypte bežnou súčasťou miestnej kultúry a netreba sa ho obávať. Nejde o povinnosť, ale o prejav vďaky, ktorý výrazne zlepší úroveň služieb. Stačí drobné – jedno až dve eurá alebo dolár – a personál je ochotnejší, pozornejší a často ide nad rámec štandardu. Oplatí sa mať pri sebe menšie bankovky, ideálne jednodolárovky. Bakšiš ocenia čašníci, chyžné, nosiči kufrov či barmani pri bazéne. Malé, ale pravidelné „ďakujem“ často znamená rýchlejší servis, úsmev navyše a celkovo príjemnejšiu dovolenku.
Kedy sa oplatí Egypt kúpiť
Egypt je celoročná destinácia, no načasovanie hrá rolu.
- Leto → výhodnejší je first minute
- Zima, jar, jeseň → možné aj last minute
- Jarné a jesenné prázdniny → odporúča sa rezervácia vopred 2 – 3 mesiace
„First minute má často najlepšie ceny, nízku zálohu a možnosť bezplatného storna. My v Travelco vieme klientom presne povedať, ktorá cestovka má aké podmienky,“ dodáva pán Kučák.
Prečo riešiť dovolenku v Egypte cez Travelco
Travelco ponúka na jednom mieste zájazdy viacerých slovenských aj zahraničných cestoviek, prehľadné porovnanie cien, agregované recenzie hotelov a poradenstvo od ľudí, ktorí hotely osobne navštívili.
To znamená menej rizika, menej stresu a väčšiu istotu, že vaša dovolenka v Egypte splní očakávania.
Či už túžite po šnorchlovaní, rodinnom rezorte s aquaparkom alebo karibských plážach pri Stredozemnom mori, dovolenka v Egypte má riešenie pre každého. Stačí si správne vybrať destináciu, hotel a termín – a s pomocou skúsených odborníkov aj bez zbytočných prekvapení.
Informačný servis