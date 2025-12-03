Bezstarostnejšia dovolenka? Brusel posilňuje pravidlá na ochranu cestujúcich

Návrh novej legislatívy spresňuje definíciu balíka služieb, podmienky zrušenia zájazdu a práva cestujúcich na informácie, pomoc a refundáciu v prípade krachu poskytovateľa či mimoriadnych okolností.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Holiday Travel
Foto: Ilustračné, AP Photo/Ryan Sun
Európa Cestovanie Cestovanie z lokality Európa

Európsky parlament (EP) a Rada sa dohodli na aktualizácii pravidiel ochrany cestujúcich v reakcii na skúsenosti z pandémie a bankroty veľkých cestovných kancelárií. Návrh novej legislatívy spresňuje definíciu balíka služieb, podmienky zrušenia zájazdu a práva cestujúcich na informácie, pomoc a refundáciu v prípade krachu poskytovateľa či mimoriadnych okolností.

Nové pravidlá zjednodušia určenie, ktoré kombinácie služieb tvoria balík a spadajú pod ich ochranu. Ruší sa kategória „prepojených cestovných služieb“ a zavádza sa jednotná definícia. Online rezervácie budú považované za balík služieb, ak prvý obchodník, u ktorého bola rezervácia urobená, do 24 hodín odovzdá osobné údaje klienta ďalším poskytovateľom.

Poukazy a refundácie

Dohoda obsahuje aj podrobné ustanovenia o poukazoch, ktoré sa rozšírili počas pandémie ochorenia COVID-19. Spotrebitelia budú mať právo odmietnuť poukaz a do 14 dní požiadať o finančnú náhradu. Poukazy budú platné najviac 12 mesiacov, musia byť kryté garanciou proti insolventnosti a po uplynutí platnosti automaticky preplatené.

Ak cestovná kancelária skrachuje, klienti dostanú peniaze späť z garančných fondov do 6 mesiacov, vo výnimočných prípadoch do deviatich. V prípade neodvrátiteľných mimoriadnych okolností majú cestujúci právo na zrušenie zájazdu bez sankcie a plnú refundáciu. Ak však o riziku vedeli už pri kúpe zájazdu, nemôžu požiadať o bezplatné storno.

Lepší systém reklamácií

Prevádzkovatelia budú musieť zaviesť jasný systém vybavovania sťažností – potvrdiť prijatie do 7 dní a odpovedať do 60 dní. Úroveň pokút ani výšku preddavkov EÚ nezjednotila, členské štáty ich môžu upraviť samostatne.

„Dohoda posilnila práva cestujúcich v EÚ. Zaviedli sme povinné lehoty na vybavenie sťažností, nové pravidlá pre poukazy a lepšiu ochranu pred insolventnosťou,“ uviedol spravodajca Alex Agius Saliba (Progresívna aliancia socialistov a demokratov).

Dohodu musia začiatkom budúceho roka formálne schváliť Parlament aj Rada. Členské štáty budú mať 28 mesiacov na úpravu svojej legislatívy a ďalších 6 mesiacov na začatie uplatňovanie nových pravidiel.

Firmy a inštitúcie: EP Európsky parlamentEU Európska úniaRada Európskej únie
Okruhy tém: Cestovanie Cestovné kancelárie Cestovné náhrady Dovolenka Ochrana spotrebiteľa online rezervácia Zájazdy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk