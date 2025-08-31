Eurovízia už nie je to, čo bývala, je plytká a bez nápadu, hovorí Marcel Palonder - VIDEO

Budúci rok to bude 30 rokov od účasti Marcela Palondera v súťaži Eurovízia. Ako spevák v rozhovore pre agentúru SITA priblížil, bola to doba, kedy bolo náročné dostať sa na súťaž. „My sme boli čiernou dierou Európy. Vysielal nás tam ešte pán Mečiar,“ uviedol Palonder, podľa ktorého bola účasť v Eurovízii stresujúca, no súčasne zábavná.
Pieseň, s ktorou vystúpil v nórskom Osle vznikala za náročných podmienok. „Bolo to komplikované. Pieseň vznikla tak, že sme sa dozvedeli, že bude výberové kolo. To bolo v Slovenskej televízii. Zasadala komisia a vyhlásili tender. My sme sa to dozvedeli len pár dní pred tým. Muzika bola ako taká, ale nebol text,“ priblížil spevák.
Text piesne vznikal v autobuse
Autorom hudby bol Juraj Burian a text eurovíznej piesne Kým nás máš napísal Jozef Urban. Text piesne podľa slov Marcela Palondera vznikol v autobuse zo Zvolena do Bratislavy.
Vychádzajúca hviezda Sarah C má len 15 rokov a už vyhráva aj svetové súťaže, má veľké plány - ROZHOVOR
„To bolo šialené. Nahral som demáč na kazetu, poslal som ho po šoférovi do Zvolena. Vo Zvolene mi to napísal Jožko Urban v priebehu jedného dňa a na druhý deň ráno už ma čakala kazeta aj s textom. Tak sme išli rýchlo do štúdia natočiť demo a odovzdali sme to do telky. Bolo to divoké,“ spomína si spevák.
Keď sa dostali do Oslo, čakal ich tam brutálny kultúrny šok. „To bolo niečo úžasné na tú dobu, a vôbec, takáto akcia tohto typu, to som dovtedy nezažil. Týždeň sme nacvičovali s orchestrom. Vtedy bola úplne iná doba ak ide o Eurovíziu. Piesne boli so symfonickým orchestrom. Týždeň sme nacvičovali, týždeň sme sa túlali po Oslo a robili nám rôzne animácie,“ priblížil spevák svoju účasť v súťaži, ktorý vystúpil naživo pred 30-tisíc divákmi a pol miliardou ľudí za televíznymi obrazovkami.
Dnešná Eurovízia je len blyšťanie a šou
Marcel Palonder je divákom Eurovízie aj dnes. Nastala však podľa neho iná doba. „Dnešná Eurovízia je iná. Musím povedať, že veľmi plytká, veľmi beznápaditá. Je to iba také blyšťanie. Nejaký výron energie, zvuku, nejaká tá šou, aby to rýchlo upútalo, a rýchlo niekto iný. Dnes mám pocit, že už to nie je ono,“ povedal Palonder, podľa ktorého je ale napriek tomu škoda, že sa Slovensko nezúčastní Eurovízie ani tento ročník. „Keby sme mali zaujímavých ľudí so zaujímavými piesňami, bolo by to super,“ podotkol spevák, ktorý však súčasne chápe, že účasť v súťaži je aj veľmi drahá, keďže krajina musí finančne prispieť do balíka na Eurovíziu.
Aké miesto má hudba v digitálnom svete?
Marcel Palonder sa v rozhovore v Štúdiu SITA zamyslel aj nad tým, aké je miesto hudby v dnešnom digitálnom a zrýchlenom svete.
„Hudba by mala byť a je potravou, ktorá nás sprevádza celým životom. Hudba má obrovské miesto v našich životoch, v spoločnosti a pre každého jednotlivca. Myslím, že nás čaká veľmi zaujímavá, no zvláštna a ťažká doba,“ povedal spevák a vysvetlil, že si vie predstaviť, že o dva roky bude pod videoklipom na YouTube napísané: „táto pieseň bola vytvorená ľudskou bytosťou, tento klip bol vytvorený z 50 percent ľudskou bytosťou a text napísala umelá inteligencia“. „Toto si viem predstaviť, že sa bude diať už o dva roky, možno o rok. Bude to veľmi zvláštne,“ skonštatoval Palonder, ktorý súčasne dúfa, že si v takejto dobe budú ľudia viacej vážiť to živé a bude to mať pre nich väčšiu hodnotu.