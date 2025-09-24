Európu ničí „dvojchvosté monštrum“, povedal Trump. Čo tým chcel povedať?

Americký prezident Donald Trump počas prejavu na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) ostro kritizoval Európu, varujúc, že jej hrozí zánik, ak sa neodvráti od „dvojchvostého monštra“ v podobe zle koncipovanej migračnej a zelenej energetickej politiky.
„Ak sa nezbavíte podvodu so zelenou energiou, vaše krajiny zaniknú,“ vyhlásil Trump. „Mám rád Európanov a neznášam, keď ich devastuje energia a prisťahovalectvo. Toto dvojchvosté monštrum ničí všetko, čo mu príde do cesty.“ Tieto slová vyvolali medzi delegátmi zmiešané reakcie.
Okrem kritiky Európy Trump spochybnil aj účel OSN. „Aký je vlastne účel OSN? Má obrovský potenciál, ale vôbec sa nepribližuje k jeho naplneniu,“ povedal. Dodal, že „prázdne slová neriešia vojny“ a vyzval na efektívnejšie riešenie globálnych problémov.
Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková reagovala na tieto slová výzvou na zachovanie medzinárodnej spolupráce. „Napriek všetkým vnútorným a vonkajším výzvam, ktorým OSN čelí, nie je čas na odchod,“ povedala. „Niekedy sme mohli urobiť viac, ale nesmieme sa nechať odradiť. Ak prestaneme robiť správne veci, zlo zvíťazí.“