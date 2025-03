Slovensko podporuje vstup Albánska do Únie, Pellegrini hovoril s Begajom aj o výdavkoch na obranu – VIDEO, FOTO

Slovensko je trvalým spojencom a podporovateľom Albánska v prístupovom procese do EÚ. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s albánskym prezidentom Bajramom Begajom.

Prezidenti sa stretli v Tirane v rámci historicky prvej oficiálnej návštevy slovenského prezidenta v Albánsku. Prezidenti hovorili o prehĺbení vzťahov oboch krajín a tiež o perspektívnych oblastiach spolupráce. Pellegrini albánskeho prezidenta súčasne pozval na oficiálnu návštevu Slovenska. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Oblasti potenciálnej spolupráce

„Chceme podporiť užšiu spoluprácu všade tam, kde je potenciál. Perspektívu vidíme najmä v ekonomickej oblasti, ale aj na akademickej a parlamentnej úrovni,” priblížil Pellegrini a podotkol, že Albánsko ponúka podnikateľské príležitosti v oblasti zelenej energie, v stavebníctve, infraštruktúrnych projektoch či modernizácii dopravného sektora.

Prezidenti vidia potenciálnu spoluprácu aj na lokálnej úrovni, či medzi univerzitami. Pellegrini doplnil, že čísla hospodárskej výmeny postupne narastajú, no stále podľa jeho slov nedosahujú potenciál, ktorý by mohli. „Myslím si, že vďaka tejto návšteve i ďalších návštevám na politických a podnikateľských úrovniach bude naša hospodárska spolupráca narastať,” skonštatoval Pellegrini.

Konkrétnym signálom slovenského záujmu o posilňovanie ekonomických vzťahov s Albánskom je podľa Pellegriniho navýšenie počtu pracovníkov slovenskej ambasády v Tirane o ekonomického diplomata.

Rozšírenie EÚ o krajiny Západného Balkánu

Témou rokovania prezidentov bolo aj rozšírenie EÚ o krajiny Západného Balkánu. Pellegrini je názoru, že bez rozšírenia EÚ o krajiny Západného Balkánu, vrátane Albánska, nebude projekt EÚ nikdy dokončený.

„SR je trvalým spojencom Albánska a jeho podporovateľom v prístupovom procese integrácie do EÚ,“ zdôraznil Pellegrini a doplnil, že krajina Západného Balkánu si zaslúži byť riadnym členským štátom.

„Prísľub Albánsku, že raz bude členom EÚ, sme nedali len prezidentovi či premiérovi, ale albánskemu ľudu. A preto by bolo načase tento sľub čo najskôr splniť,” vyhlásil prezident s tým, že pred Albánskom je ešte určitá cesta, musí prejsť reformami a splniť podmienky.

Slovensko nebude nikdy súhlasiť s dvojitým prístupom

Prezident v tejto súvislosti pripomenul, že Slovensko nebude nikdy súhlasiť s dvojitým prístupom, a teda s tým, aby boli na jednej strane politicky preferované krajiny bez splnenia podmienok a na druhej strane krajiny, ktoré podmienky síce plnia, ale sú v procese brzdené.

„Slovensko v plnej miere podporuje otvorenie všetkých klastrov už v tomto roku. A tiež si želám, aby sa po splnení všetkých podmienok mohlo Albánsko stať riadnym členským štátom EÚ v roku 2030. Slovensko je pripravené svojimi skúsenosťami či expertízami prispieť k tomu, aby Albánsko zvládlo prístupové procesy čo najlepšie,” doplnil prezident.

Prezidenti prebrali aj aktuálne bezpečnostné otázky

Prezidenti spoločne prebrali aj aktuálne bezpečnostné otázky a prípadne navyšovanie výdavkov na obranu. Kancelária prezidenta SR informovala, že Albánsko plánuje zvýšiť investície do svojej obrany, ktoré chce využiť na modernizáciu svojich vlastných ozbrojených síl.

Slovensko zase usiluje o posilnenie domácej zbrojárskej výroby. Pellegrini podotkol, že zbrojársky priemysel začína na Slovensku predstavovať výraznú časť hrubého domáceho produktu.

Možnosti navyšovania výdavkov na obranyschopnosť

„Hovorili sme o možnostiach navyšovania výdavkov na obranyschopnosť tak, aby to neboli len zbraňové systémy, ale aby súčasťou týchto výdavkov boli tiež infraštruktúra a zariadenia, ktoré slúžia aj civilnému obyvateľstvu,“ doplnil prezident s tým, že by to mohla byť cesta k splneniu kritérií navyšovania výdavkov.

Prezident sa v Albánsku stretol aj s predsedníčkou parlamentu Elisou Spirapoli a predsedom vlády Edim Ramom. Navštívil aj expozíciu Múzea Bunk’art 2, ktoré pripomína spoločnú historickú skúsenosť oboch krajín s totalitnými režimami.