Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti maloobchodníkov za covidové opatrenia

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok zamietol sťažnosti maloobchodníkov proti Slovenskej republike za covidové opatrenia. Sťažovali sa na porušenie svojich majetkových práv v dôsledku uplatnenia opatrení a vyhlášok prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré zahŕňali dočasné zatvorenie obchodných prevádzok.
(Ne)podložené sťažnosti
Maloobchodníci namietali tiež obmedzenia týkajúce sa maximálneho povoleného počtu hostí alebo zákazníkov, ktorých mohli v danom čase ubytovať. Tvrdili, že utrpeli majetkovú škodu a ušlý zisk a prišli aj o klientelu. Namietali, že opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR boli svojvoľné, pretože úrad nemal právomoc uložiť takéto obmedzenia.
Ombudsman: Po zmene ústavy budem podrobne sledovať situáciu, či nepríde k obmedzeniu medzinárodne garantovaných ľudských práv - ROZHOVOR
ESĽP dospel k záveru, že na sťažovateľov nebolo uvalené neprimerané bremeno a ich sťažnosti zamietol ako zjavne nepodložené. Rozhodnutie vo veci Scheffer a 47 ďalších sťažností proti Slovenskej republike je konečné.
Sťažnosti dvoch sťažovateľov ESĽP vyčiarkol zo zoznamu prípadov z procesných dôvodov. Vo vzťahu k 21 sťažnostiam súhlasil s vládou v tom, že sťažovatelia nepredložili pravdivé a úplné informácie, a to najmä o tom, že boli prijímateľmi finančnej pomoci z verejných zdrojov určenej pre podnikateľov na preklenutie ťažkostí v súvislosti s obmedzeniami, ktorým sa museli podrobiť.
Zneužitie práva na individuálnu sťažnosť
Čerpanie tejto pomoci sťažovatelia priznali až v odpovedi na stanovisko vlády. Ich sťažnosti preto ESĽP zamietol z dôvodu zneužitia práva na individuálnu sťažnosť. V prípade zvyšných 25 sťažností súd dospel k záveru, že obmedzenia aplikované na sťažovateľov mali právny základ vo vnútroštátnom práve a ich cieľom bola ochrana verejného zdravia.
Vláda SR schválila nomináciu troch kandidátov na sudcu ESĽP
V rámci posúdenia podmienky primeranosti opatrení ESĽP zopakoval, že z jeho judikatúry nevyplýva požiadavka úplného odškodnenia majetkových strát pri opatreniach obmedzujúcich užívanie majetku. V posudzovaných prípadoch sťažovatelia pričítali akékoľvek obchodné straty uplatneným opatreniam.
ESĽP ale zdôraznil, že tento argument ignoruje fakt, že napadnuté opatrenia boli prijaté v odpovedi na pandémiu COVID-19, teda nie v štandardnom podnikateľskom prostredí. Preto škody nemožno pripísať výlučne týmto opatreniam.