Vláda SR schválila nomináciu troch kandidátov na sudcu ESĽP

Vláda Slovenskej republiky zaradila do programu prvej schôdze v roku 2026 ako jeden z bodov návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku, ktorý predložila v decembri 2025 v mene Súdnej rady Slovenskej republiky jej predsedníčka Marcela Kosová.
Kandidáti Branislav Jablonka a Ondrej Laciak boli zvolení na júnovom a kandidátka Katarína Roskoványi na decembrovom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní (9. januára 2026) za osobnej účasti predsedníčky súdnej rady odobrila nomináciu trojice kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku.
„Som rada, že vláda zaradila tento bod hneď na svoje prvé rokovanie v tomto roku. Mandát sudkyne Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Alene Poláčkovej totiž uplynul 28. decembra 2024, pričom vo funkcii zotrvala do 31. augusta 2025,“ uviedla predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová.
Následne bude trojica kandidátov predložená Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, ktorému bude predchádzať vypočutie pred Poradným panelom. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy z trojice kandidátov volí jedného sudcu ESĽP.
