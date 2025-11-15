Európsky parlament posilnil výskum, konkurencieschopnosť a bezpečnosť v rozpočte EÚ na rok 2026

Európsky parlament vyrokoval dodatočné financovanie vo výške 372,7 milióna eur nad rámec pôvodného návrhu Komisie.
Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady dosiahli v sobotu ráno dohodu o rozpočte Európskej únie na rok 2026. Celková výška záväzných výdavkov bola stanovená na 192,8 miliardy eur, pričom platobné výdavky dosiahnu 190,1 miliardy eur.

Európsky parlament vyrokoval dodatočné financovanie vo výške 372,7 milióna eur nad rámec pôvodného návrhu Komisie, pričom sa zameral na programy a politiky zamerané na zlepšenie života ľudí, zvýšenie konkurencieschopnosti a riešenie obranných výziev.

Kľúčové oblasti

Medzi kľúčové oblasti patrí výskum a infraštruktúra, kde sa zvýšili prostriedky pre program Horizon Europe o 20 miliónov eur a pre siete dopravy a energetiky o 23,5 milióna eur. Europoslanci posilnili podporu vzdelávania pridaním 3 miliónov eur do programu Erasmus+.

V oblasti životného prostredia a poľnohospodárstva dostane program LIFE ďalších 10 miliónov eur, program EU4Health tri milióny eur a financovanie podpory európskych poľnohospodárskych produktov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa zvýši o 105 miliónov eur, čo umožnili prenesené prostriedky a príjmy, ktoré boli vyššie oproti očakávaniam.

Na zlepšenie koordinácie a reakcie na prírodné katastrofy europarlament zabezpečil ďalších 10 miliónov eur pre Mechanizmus civilnej ochrany a RescEU. Obranná pripravenosť EÚ je podporená navyše 10 miliónmi eur pre vojenskú mobilitu a ďalších 10 miliónov eur na posilnenie správy hraníc. V reakcii na geopolitickú nestabilitu a globálne krízy sa zvýšilo financovanie pre južné a východné susedstvo o 35 miliónov, resp. 25 miliónov eur, a humanitárna pomoc o 35 miliónov eur.

Náklady  a pôžičky

EÚ čelí v roku 2026 neočakávanému prekročeniu nákladov na pôžičky a úvery pre program NextGenerationEU o 4,2 miliardy eur, čo je dvojnásobok prognózy Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu zaručili, že by sa nemalo znížiť financovanie základných programov, ako sú Erasmus+ alebo EU4health, a zrušili niektoré škrty, ktoré vlády EÚ urobili, na pôvodné sumy odhadnuté Komisiou.

„V centre rozpočtu EÚ sú potreby jej občanov: prosperita, bezpečnosť a solidarita. EÚ plní záväzky v oblasti výskumu, bezpečnosti hraníc, vojenskej mobility, kybernetickej bezpečnosti a programu Erasmus+, pričom posilňuje náš jednotný trh,“ povedal podľa webu europarlamentu Johan Van Overtveldt, predseda Výboru pre rozpočet.

Dohoda o prioritách

Andrzej Halicki, hlavný spravodajca rozpočtu EÚ na rok 2026, doplnil: „Vďaka silnej pozícii Európskeho parlamentu sme zabezpečili dohodu o kľúčových prioritách vrátane posilnenej bezpečnosti občanov, potravinovej bezpečnosti, zdravia a nových príležitostí pre podniky, farmárov a mladých ľudí.“

Matjaž Nemec, spravodajca pre ostatné časti rozpočtu, uviedol: „Dnešná dohoda posilňuje kapacity Európy konať, zvyšuje podporu kybernetickej bezpečnosti a právneho štátu a zabezpečuje efektívne fungovanie Únie.“

Po formálnom prijatí Radou bude dohoda prerokovaná vo Výbore pre rozpočet a následne schválená na nasledujúcom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutoční koncom novembra v Štrasburgu.

