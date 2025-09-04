Európsky parlament opäť rieši zneužívanie európskych fondov na Slovensku

Európsky parlament sa v stredu 10. septembra vráti k téme zneužívania európskych fondov na Slovensku. Udeje sa tak v rámci plenárneho zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu počas rozpravy o správe fondov a stave právneho štátu v krajine.
Táto diskusia nadväzuje na nedávnu kontrolnú misiu Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) v Bratislave, počas ktorej boli odhalené závažné pochybenia. Viaceré podnety boli následne postúpené Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré už prípady preverujú.
Plánujú tiež verejné vypočutie
Téma zneužívania fondov bude rezonovať aj na jeseň. V októbri plánuje výbor CONT usporiadať verejné vypočutie venované práve tejto problematike na Slovensku.
„Európsky parlament tak jasne ukazuje, že kontrola a transparentnosť využívania peňazí daňových poplatníkov je pre nás prioritou,“ uviedol český europoslanec Tomáš Zdechovský, koordinátor Európskej ľudovej strany vo výbore CONT.
Výsledkom májovej misie výboru CONT na Slovensku bolo viac ako 300 podnetov týkajúcich sa podozrenia na zneužívanie eurofondov. „Zo všetkých 79 slovenských okresov sme nenašli podozrenie na zneužitie európskych financií iba v troch. To je úplne alarmujúce,“ uviedol vtedy Zdechovský.
Tromi okresmi, v ktorých nenašli podozrenie na zneužitie európskych financií, sú Ilava, Ružomberok a Stropkov.
Ochrana kontrolných misií
Zdechovský upozornil aj na kritickú situáciu v oblasti poľnohospodárskych dotácií a vyjadril vážne pochybnosti o fungovaní slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Obrátil sa na eurokomisára pre poľnohospodárstvo Christophea Hansena, aby nechal preveriť jej činnosť.
Europoslanec tiež viackrát zdôraznil, že počas misie na Slovensku čelil útokom zo strany vládnych predstaviteľov, ktorí sa snažili diskreditovať misiu prostredníctvom mediálnych výpadov a konšpirácií. Obrátil sa preto na predsedníčku europarlamentu Robertu Metsolovú so žiadosťou o ochranu a legitímnosť kontrolných misií.