Európsky parlament opäť rieši zneužívanie európskych fondov na Slovensku

Rozprava o správe fondov a právnom štáte na Slovensku sa uskutoční 10. septembra v Štrasburgu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Tomáš Zdechovský
Český poslanec Európskeho parlamentu (EP) Tomáš Zdechovský. Foto: Archívne, SITA/Stavros Tzovaras
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Európsky parlament sa v stredu 10. septembra vráti k téme zneužívania európskych fondov na Slovensku. Udeje sa tak v rámci plenárneho zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu počas rozpravy o správe fondov a stave právneho štátu v krajine.

Táto diskusia nadväzuje na nedávnu kontrolnú misiu Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) v Bratislave, počas ktorej boli odhalené závažné pochybenia. Viaceré podnety boli následne postúpené Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré už prípady preverujú.

Plánujú tiež verejné vypočutie

Téma zneužívania fondov bude rezonovať aj na jeseň. V októbri plánuje výbor CONT usporiadať verejné vypočutie venované práve tejto problematike na Slovensku.

„Európsky parlament tak jasne ukazuje, že kontrola a transparentnosť využívania peňazí daňových poplatníkov je pre nás prioritou,“ uviedol český europoslanec Tomáš Zdechovský, koordinátor Európskej ľudovej strany vo výbore CONT.

Výsledkom májovej misie výboru CONT na Slovensku bolo viac ako 300 podnetov týkajúcich sa podozrenia na zneužívanie eurofondov. „Zo všetkých 79 slovenských okresov sme nenašli podozrenie na zneužitie európskych financií iba v troch. To je úplne alarmujúce,“ uviedol vtedy Zdechovský.

Tromi okresmi, v ktorých nenašli podozrenie na zneužitie európskych financií, sú Ilava, Ružomberok a Stropkov.

Ochrana kontrolných misií

Zdechovský upozornil aj na kritickú situáciu v oblasti poľnohospodárskych dotácií a vyjadril vážne pochybnosti o fungovaní slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Obrátil sa na eurokomisára pre poľnohospodárstvo Christophea Hansena, aby nechal preveriť jej činnosť.

Europoslanec tiež viackrát zdôraznil, že počas misie na Slovensku čelil útokom zo strany vládnych predstaviteľov, ktorí sa snažili diskreditovať misiu prostredníctvom mediálnych výpadov a konšpirácií. Obrátil sa preto na predsedníčku europarlamentu Robertu Metsolovú so žiadosťou o ochranu a legitímnosť kontrolných misií.

Viac k osobe: Tomáš Zdechovský
Firmy a inštitúcie: EP Európsky parlamentEPPO Európska prokuratúraEU Európska úniaOLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom
Okruhy tém: Eurofondy Právny štát
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk