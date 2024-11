Výrobcovia nikotínových výrobkov cielia príchuťami na mladých ľudí, ich toxicita je potvrdená štúdiami

Poslanecký návrh členov Výboru NR SR pre zdravotníctvo s cieľom obmedziť dostupnosť príchutí v nikotínových výrobkoch podporuje aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CLDZ) Ľubomír Okruhlica.

Ten sa tak pridáva k ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi, prezidentovi Slovenskej spoločnosti pediatrov Milanovi Kuchtovi či k prezidentovi Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti Ivanovi Solovičovi. Podľa Okruhlicu príchuťami výrobcovia nikotínových výrobkov cielia na mladých ľudí.

Mladí sú ľahšie ovplyvniteľní

„Navrhované opatrenia ako odborník podporujem. Návrh ide v línií direktív a odporúčaní EÚ. Z hľadiska verejného zdravia našej spoločnosti a najmä mladých ide o efektívny príspevok k ich ochrane pred závislosťou. Na rozdiel od dospelých, kde možno hovoriť, že sa jedná o ich slobodnú voľbu, mladí sú vývinovo ľahko ovplyvniteľní, preto ich ochrana zákonnou reguláciou pred sugestívnym marketingom je zodpovedným spoločenským aktom,“ povedal pre agentúru SITA Okruhlica.

Ponuka príchutí, dizajn a marketing výrobcov podľa neho jednoznačne prispieva k zvyšovaniu atraktivity nikotínových výrobkov z pohľadu mladistvých.

„Preto s tým výrobcovia prišli. Zacielené je to na mladých, u ktorých sa potom najľahšie rýchlo vytvorí celoživotná závislosť od nikotínu. Odborníci o tom nepochybujú,“ podotkol Okruhlica, podľa ktorého je užívanie e-cigariet, vaping či žuvací tabak medzi mladými na vzostupe.

Závislosť je rovnaká ako pri klasických cigaretách

Intenzita závislosti na týchto výrobkoch je podľa Okruhlicu rovnaká ako pri fajčiaroch klasických cigariet, ak nie aj silnejšia pri vysokej koncentrácii nikotínu.

Užívanie nových nikotínových výrobkov sú pre zdravie škodlivé aj podľa Okruhlicu. Vyvolávajú totiž rýchlo silnú závislosť od nikotínu, čo je vážna, často celoživotná duševná porucha.

„Ak ich prestane od nich závislý človek užívať dostavia sa intenzívne abstinenčné príznaky. Preto človek so silnou závislosťou dá na ich kúpu niekedy i posledné peniaze, namiesto toho aby sa za nenajedol. Argument o menšej škodlivosti sa využíva na ich propagáciu a zdôrazňujú sa tým telesné ochorenia, ktoré sa vo vysokej miere vyskytujú ako následok u fajčiarov cigariet. Hlavne sa cituje rakovina. Je to ale letora bagatelizujúca ich negatívne zdravotné následky,“ dodal Okruhlica.

Nejde o neškodné produkty

Ani po telesnej stránke nemožno podľa neho tvrdiť, že sa jedná o neškodné produkty.

„Ako lekár odmietam takéto zľahčovanie. Jedinou výnimkou by mohli byť ťažkí, dlhoroční, chronickí fajčiari cigariet, ktorí sa nevedia zbaviť závislosti od cigariet. Tu by mohlo byť namieste odporúčanie iných alternatív s postupným prechodom do abstinencie. Napríklad na odporúčanie a sledovanie lekárom. Ale v žiadnej krajine nie sú žiadne z týchto nových cigaretových alternatív schválené liekovými autoritami oficiálne ako liečivo,“ upozornil Okruhlica.

Kolapsy pri cigaretách

Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí upriamil pozornosť aj na kolapsy pri cigaretách, najmä u „nováčikov“, ktorí ich prvý raz skúsia. U nových nikotínových výrobkov môže kolaps nastať ešte ľahšie pri vyššej koncentrácii nikotínu.

„Je to vlastne akútna intoxikácia, ktorá vyvolá spomalenie srdcovej činnosti, prudký pokles krvného tlaku a môže viesť až k bezvedomiu. Zvlášť vývojovo citliví sú v tomto smere mladí ľudia, ktorí prvý raz výrobok užijú. Nemám k dispozícii žiadne informácie, resp. čísla zo Slovenska. My sa venujeme pacientom s už vytvorenou závislosťou, ktorí majú vybudovanú toleranciu i na vyššie dávky nikotínu. Skôr sa kolapsy vyskytujú na detských urgentoch, kam vlastne ako akútny stav patria,“ uzavrel Okruhlica.

Poslanci Národnej rady SR Vladimír Baláž, Jozef Ježík a Jozef Valocký navrhujú v parlamente zakázať rôzne ovocné, kolové a sladkasté príchute a ponechať iba tie, ktoré oslovujú dospelých fajčiarov, teda príchuť tabaku, mäty a mentolu. Okrem toho navrhujú zakázať jednorazové elektronické cigarety.