Európski lídri na strane Grónska a Dánska. Bezpečnosť Arktídy musí byť zabezpečená v súlade s Chartou OSN

Lídri Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Dánska v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že suverenita, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc sú „univerzálne princípy, ktoré neprestaneme brániť“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen na tlačovej konferencii 5. januára 2026. Foto: Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix via AP
Skupina európskych lídrov v utorok vyjadrila podporu Dánsku po tom, čo americký prezidentDonald Trump v nedeľu opätovne naznačil, že Grónsko, autonómne arktické územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov.

Lídri Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Dánska v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že suverenita, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc sú „univerzálne princípy, ktoré neprestaneme brániť“.

Obnovené obavy

Obavy z amerických hrozieb voči Grónsku sa obnovili po víkendovej vojenskej operácii USA vo Venezuele a po tom, ako Trump vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti. Okrem toho má Grónsko rozsiahle ložiská vzácnych kovov a jeho význam rastie s topením arktického ľadu a otváraním nových námorných trás. Zároveň sa nachádza na najkratšej trajektórii pre rakety medzi Ruskom a USA a Washington tam prevádzkuje vojenskú základňu.

„Bezpečnosť Arktídy ostáva pre Európu kľúčovou prioritou a je rozhodujúca pre medzinárodnú a transatlantickú bezpečnosť,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

V súlade s Chartou OSN

Európski lídri tiež pripomenuli, tento región za svoju prioritu označila aj Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO). „My aj mnohí ostatní spojenci zvyšujeme svoju prítomnosť, aktivity a investície, aby sme udržali Arktídu bezpečnú a odradili protivníkov,“ píšu vo vyhlásení a pripomínajú, že Dánsko vrátane Grónska je súčasťou NATO.

Bezpečnosť v Arktíde musí byť podľa nich zabezpečená spoločne so spojencami vrátane USA pri dodržiavaní princípov Charty OSN vrátane suverenity, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.

Vyhlásenie podpísali britský premiérKeir Starmer, dánska premiérkaMette Frederiksenová, francúzsky prezidentEmmanuel Macron, nemecký kancelárFriedrich Merz, talianska premiérkaGiorgia Meloniová, poľský premiérDonald Tusk a španielsky premiérPedro Sánchez. Dodali, že USA sú neodmysliteľným partnerom, ale „Grónsko patrí jeho obyvateľom“ a o otázkach týkajúcich sa Dánska a Grónsku môžu rozhodovať len ich občania.

