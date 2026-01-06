Európski lídri na strane Grónska a Dánska. Bezpečnosť Arktídy musí byť zabezpečená v súlade s Chartou OSN

Skupina európskych lídrov v utorok vyjadrila podporu Dánsku po tom, čo americký prezidentDonald Trump v nedeľu opätovne naznačil, že Grónsko, autonómne arktické územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov.
Lídri Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska a Dánska v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že suverenita, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc sú „univerzálne princípy, ktoré neprestaneme brániť“.
Obnovené obavy
Obavy z amerických hrozieb voči Grónsku sa obnovili po víkendovej vojenskej operácii USA vo Venezuele a po tom, ako Trump vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti. Okrem toho má Grónsko rozsiahle ložiská vzácnych kovov a jeho význam rastie s topením arktického ľadu a otváraním nových námorných trás. Zároveň sa nachádza na najkratšej trajektórii pre rakety medzi Ruskom a USA a Washington tam prevádzkuje vojenskú základňu.
Trump po útoku na Venezuelu oživuje myšlienku prevzatia kontroly nad Grónskom. Motivuje ho nerastné bohatstvo?
„Bezpečnosť Arktídy ostáva pre Európu kľúčovou prioritou a je rozhodujúca pre medzinárodnú a transatlantickú bezpečnosť,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
V súlade s Chartou OSN
Európski lídri tiež pripomenuli, tento región za svoju prioritu označila aj Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO). „My aj mnohí ostatní spojenci zvyšujeme svoju prítomnosť, aktivity a investície, aby sme udržali Arktídu bezpečnú a odradili protivníkov,“ píšu vo vyhlásení a pripomínajú, že Dánsko vrátane Grónska je súčasťou NATO.
Bezpečnosť v Arktíde musí byť podľa nich zabezpečená spoločne so spojencami vrátane USA pri dodržiavaní princípov Charty OSN vrátane suverenity, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.
Stačilo fantazírovania o anexii, hranice nemožno meniť silou. Trumpove slová o obsadení Grónska vyvolali ostré reakcie
Vyhlásenie podpísali britský premiérKeir Starmer, dánska premiérkaMette Frederiksenová, francúzsky prezidentEmmanuel Macron, nemecký kancelárFriedrich Merz, talianska premiérkaGiorgia Meloniová, poľský premiérDonald Tusk a španielsky premiérPedro Sánchez. Dodali, že USA sú neodmysliteľným partnerom, ale „Grónsko patrí jeho obyvateľom“ a o otázkach týkajúcich sa Dánska a Grónsku môžu rozhodovať len ich občania.