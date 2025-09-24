Európska únia vyčlení 200 miliónov eur na školské obedy pre deti na Ukrajine

Ursula von der Leyenová zdôraznila podporu návratu ukrajinských detí a boj proti ich únosom.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: archívne, SITA/AP.
Európska únia vyčlení približne 200 miliónov eur na zabezpečenie školských obedov pre ukrajinské deti. Počas prejavu na konferencii „Obnova detstva a ľudskosti – podpora mieru na Ukrajine prostredníctvom návratu ukrajinských detí“ v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) to povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

„Európska únia stojí pri Ukrajine. Preto s potešením oznamujem, že sme pripravení vyčleniť približne 200 miliónov eur na zabezpečenie školských obedov. Nezastavíme sa, kým sa deti Ukrajiny nevrátia domov. Náš záväzok sa vzťahuje na všetkých, ktorí sú stále v zajatí v cudzích krajinách,“ povedala Von der Leyenová podľa webu Suspiľne.

EÚ zároveň financuje prácu ukrajinskej prokuratúry, aby „rodiny videli, že spravodlivosť bola obnovená“. EÚ spolu s UNICEF tiež vyčleňuje viac ako 10 miliónov eur, aby sa vrátené ukrajinské deti mohli „zotaviť, znova sa učiť a snívať“.

Predsedníčka Komisie tiež upozornila, že viac ako 1,5 milióna ukrajinských detí žije na okupovaných územiach a vyrastá v rusifikovanom prostredí. Toto označila za vojnový zločin a snahu o zničenie ukrajinskej identity. EÚ sa preto pripojila k medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí a plánuje usporiadať medzinárodný samit, aby sa táto téma dostala na popredné miesto svetového záujmu.

Podľa ukrajinských úradov je známych viac ako 19 500 prípadov detí odvlečených z okupovaných území do Ruska. Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal predvlani zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovovú-Belovovú pre podozrenie z nezákonného deportovania ukrajinských detí.

Von der Leyenová zdôraznila, že EÚ už uvalila sankcie na viac ako 50 osôb zapojených do únosov detí. Podľa utorňajšieho vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pôde OSN v New Yorku sa zatiaľ podarilo vrátiť iba 1 625 detí unesených Ruskom.

