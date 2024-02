Európska únia schválila 13. balík sankcií proti Rusku, platiť začne na druhé výročie začiatku invázie na Ukrajinu

Európska únia v stredu schválila 13. balík sankcií voči Rusku. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti X, predtým známej ako Twitter, to uviedlo belgické predsedníctvo EÚ.

„Veľvyslanci EÚ sa práve v zásade dohodli na 13. balíku sankcií pre ruskú agresiu proti Ukrajine,“ uviedlo belgické predsedníctvo a balík označilo za „jeden z najširších, aký dosiaľ EÚ schválila“.

Balík bude formálne odobrený na druhé výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu – 24. februára.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia’s aggression against Ukraine.

This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 21, 2024