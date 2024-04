Európska únia sa musí zlepšovať. SaS predstavila svoj program do eurovolieb, EÚ ÁNO má 160 bodov (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila svoj program do volieb do Európskeho parlamentu. Program EÚ ÁNO má 160 bodov a hovorí o tom, čo chce SaS presadiť a ako bude v konkrétnych témach hlasovať. Čestný predseda SaS a jednotka kandidátky Richard Sulík povedal, že je eurorealista a uvedomuje si, že Európska únia sa musí zlepšovať.

„Povedzme si, aké má chyby a ako ich vieme napraviť. A potom vieme napredovať,“ hovorí Sulík, ktorý zároveň zdôraznil, že členstvo v EÚ považujú v strane za extrémne prínosné pre Slovensko. Dodal, že zástupcovia SaS nikdy nehlasujú len tak, ako povie mainstream, ale na základe objektívnych analýz a v súlade so záujmami slovenskej ekonomiky a záujmami únie.

Ciele aktuálneho europoslanca

Súčasný europoslanec Eugen Jurzyca, ktorý je dvojkou kandidátky, chce naďalej presadzovať vyšší hospodársky rast, pretože ho považuje za to najlepšie nielen pre vyššie mzdy, ale znamená aj viac peňazí na mnohé iné oblasti. Udržateľnosť verejných financií bude jeho prioritou. Presadzovať bude nižšie verejné dlhy a rozhodovanie na základe dát a kvalitných a objektívnych analýz. Trojka na kandidátke do eurovolieb Vladimíra Marcinková poukazuje na to, že živou témou je v súčasnosti bezpečnosť v Európe.

„My vidíme, že nepriateľ hľadá rôzne spôsoby a osoby, ako oslabiť Európsku úniu zvnútra a ako oslabiť našu demokraciu. Robí to aj prostredníctvom politikov, ktorí nemajú čestné úmysly a spolčujú sa s veľmocami, ktoré Európskej únii škodia,“ povedala. Dodala, že cieľom SaS je zabrániť tomu, aby sa takíto ľudia dostali do europarlamentu a nedovoliť im, aby tam rozširovali svoj vplyv a myšlienky, ktoré sú financované zo zahraničia.

Ženské kandidátky za SaS

Marcinková sa chce zamerať na sociálnu oblasť, zdravotníctvo a ekonomiku. Jedným z jej cieľov je boj za práva detských pacientov, ktoré sa neúspešne snažila presadiť aj na pôde slovenského parlamentu. Chce, aby na pôde europarlamentu vznikol výbor, ktorý bude monitorovať a strážiť práva všetkých detských pacientov v Európe.

„Rozdiel medzi nami a ostatnými stranami je, že my máme konkrétne technické riešenia vecí, čo a ako chceme spraviť,“ povedala poslankyňa Jana Bittó Cigániková, ktorá sa tiež uchádza o post europoslankyne. V europarlamente chce dosiahnuť väčšiu dostupnosť liekov, férové príležitosti pre ženy, bojovať za dostatok miest v škôlkach či prístup žien k antikoncepcii.