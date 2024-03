Do europarlamentu chcú ísť aj Matovič, Galko a Mikulec. Hnutie Slovensko a Za ľudí predstavili kandidátku (video)

Hnutie Slovensko ide do volieb do Európskeho parlamentu v spoločnej koalícii so stranou Za ľudí. Sloganom ich predvolebnej kampane bude „Čestne za vás, na Slovensku aj v Bruseli.“ Kandidátku hnutia povedie súčasný europoslanec Peter Pollák. „My jednoducho za Rómami stojíme,“ povedal Igor Matovič s poukazom na to, že Peter Pollák zastupuje v europarlamente aj slovenských Rómov.

Na kandidátke sú aj Mikulec a Galko

Na druhom mieste je exminister vnútra Roman Mikulec a trojkou je predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Na poslednom, 15. mieste kandidátky je predseda hnutia Igor Matovič a na 14. mieste je predseda hnutia NOVA Gábor Grendel.

Ďalej nasledujú poslanci Ľubomír Galko a Július Jakab, bývalá poslankyňa Anna Andrejuvová, psychologička a asistentka poslanca Mareka Krajčího Mária Benová a hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Na 6. mieste je Milan Vetrák.

Protipól kandidátky Smeru, Hlasu a SNS

Štyri miesta na kandidátke má na základe koaličnej dohody strana Za ľudí. Kandidátmi tejto strany sú vysokoškolská pedagogička a ekonómka Pavlína Srovnalíková, historik Patrik Dubovský, ekonóm, audítor a poslanec mesta Košice Patrik Kohút a docent Ekonomickej fakulty, poslanec mesta Košice a bývalý medzinárodný futbalový rozhodca FIFA Erik Weiss.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Naša kandidátke je protipólom kandidátky Smeru, Hlasu, alebo SNS, kde sú združení podvodníci, klamári a konšpirátori,“ povedala šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Matovič zdôraznil, že politiku v Bruseli chcú robiť rovnako ako na Slovensku, teda protikorupčne, protimafiánsky a zároveň aj proeurópsky.

„My nie sme tí, ktorí by chceli Slovensko vytrhnúť z európskeho domu a uvrhnúť ho niekam do nejakého ruského spoločenstva národov, to je história a urobíme všetko pre to, aby sa to nezopakovalo,“ povedal Matovič.

Zdôraznil, že chcú byť „hlasom normálnosti“ v Európskej únii. „Keď sa pozrieme, kto kandiduje, sú to najmä samé extrémy. Konšpirátori a antivaxeri mali posledné roky raj a budú sa snažiť, aby od svojich ovečiek získali hlasy aj do Európskeho parlamentu,“ dodal Matovič, ktorý za extrémistov považuje okrem konšpirátorov a fašistov aj progresívcov.