Európska únia navrhuje jednotné vesmírne zákony na zníženie odpadu a podporu priemyslu

Európska únia tento týždeň predstavila návrh jednotných vesmírnych zákonov, ktoré majú znížiť množstvo vesmírneho odpadu, posilniť kybernetickú bezpečnosť satelitov a zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho vesmírneho priemyslu.

Komerčný záujem o vesmír v ostatných rokoch prudko rastie, no Európa zaostáva za USA a Čínou aj pre rozfragmentované národné legislatívy. Podľa eurokomisára pre vesmír Andriusa Kubiliusa má v súčasnosti vlastné vesmírne zákony 12 členských štátov, ďalší ich pripravuje.

Spoločné opatrenia na sledovanie

„Táto fragmentácia je zlá pre biznis, konkurencieschopnosť aj našu budúcnosť vo vesmíre,“ uviedol Kubilius. Nový návrh vesmírneho zákona EÚ má byť prvým pokusom Únie o reguláciu vesmírnych aktivít.

Brusel chce zaviesť spoločné opatrenia na sledovanie objektov a obmedzenie nového odpadu, vrátane povinnosti bezpečne likvidovať satelity po skončení ich životnosti. Cieľom je znížiť riziko kolízií v čase, keď sa v najbližšom desaťročí očakáva vypustenie 50-tisíc nových satelitov k už existujúcim 11-tisícom.

Európske aj neeurópske subjekty

Okolo Zeme aktuálne obieha viac ako 128 miliónov kusov vesmírneho odpadu. Nariadenie by tiež vyžadovalo, aby operátori vykonávali hodnotenie rizík počas celého životného cyklu satelitu a uplatňovali kyberbezpečnostné pravidlá.

Stanoví aj spoločné kritériá na meranie environmentálneho dopadu emisií a odpadu generovaného sektorom. Pravidlá sa budú vzťahovať na európske aj neeurópske subjekty pôsobiace v EÚ.

Návrh ešte čakajú rokovania s Európskym parlamentom a členskými štátmi. Podľa EÚ aktuálne smeruje 57 % globálnych súkromných investícií do vesmírneho sektora do USA, 15 % do Číny a len 11 % do EÚ a Británie.