Európska ľudová strana získala podľa najnovších výsledkov 190 kresiel, môže sa stať najväčšou frakciou v europarlamente

Európska ľudová strana (EĽS) podľa najnovšej projekcie v eurovoľbách získala v Európskom parlamente 190 kresiel.

Aktualizované výsledky

Na základe aktualizovaných výsledkov po zahrnutí konečných výsledkov z Írska a predbežných výsledkov z Maďarska, Rumunska a Španielska jej vychádza 26,39 percenta zo všetkých mandátov. Môže sa tak stať najväčšou frakciou v europarlamente.

Druhý najväčší počet kresiel pripadá Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D), konkrétne 136, čo je 18,89 percenta mandátov. Tretia je liberálna skupina Renew Europe s 80 kreslami, čo je 11,11 percenta.

Štyridsaťpäť kresiel pre nezaradených

Za nimi nasledujú Európski konzervatívci a reformisti (76 kresiel), Skupina Identita a demokracia (58), Skupina zelených/Európska slobodná aliancia (52) a Skupina ľavice v Európskom parlamente (39). So 45 kreslami by mohli skončiť nezaradení poslanci, zatiaľ čo novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého EP, môžu mať 44 kresiel.

Predbežné zostavenie parlamentu sa zakladá na konečných výsledkoch zo 17 a predbežných výsledkov z 10 členských štátov Európskej únie. Projekcia vychádza zo štruktúry parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí.