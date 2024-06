Hnutie Republika sa v europarlamente musí začleniť do frakcie, odporúča Danko. Ako si SNS vysvetľuje svoj neúspech?

Hnutie Republika sa musí začleniť do frakcie. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a neúspešný kandidát do eurovolieb Andrej Danko s tým, že individuálne konanie v Európskom parlamente nie je možné.

V tomto tvrdení ho podporil aj poslanec Rudolf Huliak (SNS), ktorý dúfa, že sa Republika začlení do frakcie Identita a demokracia (ID), ktorá bola vytvorená po eurovoľbách v roku 2019.

Sám jednotlivec nič nedokáže

Huliak súčasne vyjadril svoju nespokojnosť s výsledkom volieb. Voliči národného, sociálneho a kresťanského spektra podľa neho bagatelizujú eurovoľby.

„Progresívno liberálni voliči sú tam nastúpení do nohy,“ uviedol s tým, že je však rád, že sa do europarlamentu dostali poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD, ktorí svojím počtom dobehli Progresívne Slovensko (PS).

„Vkladám veľkú nádej aj do Republiky, že tam nebudú len do počtu, ale zastanú politiku, ktorá sa od nich očakáva a začlenia sa do frakcie ID,“ vyhlásil Huliak.

Danko dodal, že politika v Európskom parlamente je založená na účasti vo frakciách, pretože jednotlivec nič nedokáže.

Chcú ich mať na Slovensku

SNS si svoj neúspech v eurovoľbách vysvetľuje tým, že voliči ich chcú mať na Slovensku.

„Odkaz, ktorý sa k nám dostáva je, že SNS získava dôveru v parlamentných voľbách a ľudia nám podľa nášho názoru odkazujú, aby sme zotrvali v tejto vláde, spájali viac koalíciu a pracovali na zákonoch,“ uviedol Danko s tým, že nemieni rozhodnutie voličov spochybňovať a budú naďalej pokračovať v práci v koalícii, v legislatívnej činnosti a v otváraní tém, ktoré sa od národného vlasteneckého bloku očakávajú.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS), ktorý tiež kandidoval do Európskeho parlamentu, priblížil, že kandidátku do eurovolieb zostavovali ešte pred voľbami do Národnej rady SR.

„Bolo nám všetkým zrejmé, že už keď sme zastávali aj funkcie vo výkonnom aparáte štátu, že bude ťažké ľuďom vysvetliť, prečo ideme do eurovolieb. Môžem ubezpečiť všetkých, že rozumieme názorom ľudí, ktorí hovorili ‚zostaňte vo vláde, nekandidujte‘,“ dodal Taraba.

Preto ich nekrúžkovali

Huliak, ktorý bol tiež na kandidátke rovnako uviedol, že ich voliči nekrúžkovali preto, aby mohli robiť prácu pre nich. Slovensko si však podľa neho stále neuvedomuje, koho je potrebné voliť.

„Všade vyhrávajú strany, ktoré hája národné suverénne názory jednotlivých štátov, akurát na Slovensku sa stalo, čo sa stalo,“ uzavrel Huliak v reakcii na víťazstvo PS.