Európska komisia predstavila nový plán boja proti drogám, má zrýchliť identifikáciu nových látok

Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila nový plán na boj proti obchodovaniu s drogami a rýchlejšie varovanie členských štátov pred novými psychotropnými látkami, ktoré sa šíria po kontinente.
Samotný boj proti nelegálnym drogám je primárne zodpovednosťou 27 členských krajín Európskej únie (EÚ), no exekutíva chce presadiť koordinovanejšiu reakciu.
„EÚ nebude tolerovať kriminálne siete, ktoré zaplavujú naše ulice lacnými drogami, podporujú násilnú kriminalitu a podkopávajú zdravie a bezpečnosť v Európe,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner.
Komisia chce najmä posilniť spoluprácu medzi colnými službami a súkromnými kuriérskymi spoločnosťami, aby sa zlepšila detekcia drog. Zároveň plánuje poveriť Agentúru Európskej únie pre drogy (EUDA), aby identifikovala nové psychotropné látky a rýchlo vydávala varovania členským štátom o ich šírení.
Podľa agentúry sa v Európe čoraz viac presadzujú syntetické produkty odvodené z kanabisu, opioidov a katinónov, ktoré majú podobné účinky ako amfetamíny. Najrozšírenejším nelegálnym stimulantom však zostáva kokaín, ktorý v roku 2024 užívalo približne 4,6 milióna ľudí vo veku od 15 do 64 rokov.