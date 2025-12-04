Lekára, ktorý Matthewa Perryho nelegálne zásoboval ketamínom, odsúdili na 30 mesiacov väzenia

Lekára, ktorý podával hviezde seriálu Priatelia Matthewovi Perrymu ketamín, v stredu odsúdili na 30 mesiacov väzenia. Štyridsaťštyriročný Salvador Plasencia predával drogu hercovi za výrazne premrštené ceny.
„Zaujímalo by ma, koľko tento hlupák zaplatí,“ napísal Plasencia v jednej textovej správe, ktorú predložila prokuratúra.
Lekár priznal, že herca navštevoval doma, kde mu ketamín podával injekčne. Tiež uviedol, že mu počas dvoch týždňov na jeseň 2023 odovzdal 20 ampuliek drogy. Plasenciovi obhajcovia žiadali podmienečný trest, pričom uviedli, že ich klient, ktorý sa vzdal svojej lekárskej licencie, svoje konanie hlboko ľutuje.
Ďalší lekár Mark Chavez sa vlani v októbri priznal k sprisahaniu s cieľom distribuovať ketamín pre Perryho. Plasencia kupoval ketamín od Chaveza.
Ďalší traja ľudia, ktorí sa takisto priznali k účasti na dodávaní drog hercovi, budú odsúdení v nasledujúcich mesiacoch. Medzi nimi je aj drogová dílerka Jasveen Sanghová známa ako Ketamínová kráľovná, ktorej hrozí až 65 rokov väzenia.
Zomrela česká filmová legenda, hrala princeznú v rozprávke Zlatovláska
Matthewa Perryho, ktorý verejne bojoval s dlhoročnou drogovou závislosťou, našli v októbri 2023 mŕtveho vo vírivke jeho domu v Los Angeles. Po pitve sa zistilo, že mal v tele vysoké hladiny ketamínu. Prokurátori uviedli, že závislý Perry platil dvetisíc dolárov (približne 1 720 eur) za fľaštičku ketamínu, zatiaľ čo jeho predajcovia platili len 12 dolárov.