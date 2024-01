Europoslanec Radačovský musel vysvetľovať svoj výrok, že Slovania spravia zo západnej Európy trávnik (video)

Slovenský europoslanec a kandidát na prezidenta Miroslav Radačovský v Európskom parlamente vyhlásil, že Slovania by mohli zrovnať západnú Európu so zemou, ak Západ neprestane posielať zbrane Ukrajine.

„My, Slovania, sa spojíme, brat s bratom, a ja verím, že sa raz spojíme, a zo západnej Európy urobíme trávnik. Od Tatier, Šumavy, až po Lamanš trávnik,“ vyhlásil v pléne slovenský europoslanec.

Poetický štýl vyjadrovania

Svoje extempore vysvetlil pre Radio Vega slovami, že „má iný štýl vyjadrovania ako ostatní a skôr sa vyjadruje takto obrazne, poeticky„. Slovenskí europoslanci neskrývajú pohoršenie a hovoria o hanbe pre Slovensko. Radačovský tvrdí, že svojimi slovami nemyslel vyvraždenie západnej Európy.

„Nikdy som sa nevyjadril ani sa nevyjadrím, že je potrebné vraždiť sa a zabíjať. Môj otec, moji príbuzní, bratia, ujovia bojovali v zahraničnom odboji proti fašizmu. Odmalička, odkedy som bol chlapec, môj otec ale tvrdil: Nikdy už nesmie byť vojna! Všetko sa dá riešiť rokovaním,“ argumentuje.

Na vine sú politici

Za vojnu na Ukrajine podľa jeho slov nemôže ruský, ukrajinský ani nemecký národ, a ani národ Spojených štátov amerických, ale politici a ich globálne záujmy.

„Všetci politici. Môže za to Putin, môže za to Biden, môže za to Zelenskyj a môžu za to niektorí politici v Európe,“ tvrdí kandidát na prezidenta.

Slovenskí europoslanci nešetria kritikou na hlavu Radačovského. Ivan Štefanec (Európska ľudová strana/KDH) povedal, že Radačovský urobil hanbu celému Slovensku a mnoho europoslancov bolo zhrozených, že niekto vôbec niečo také dokáže povedať na európskej pôde „Nepamätám sa, že by niekto klesol tak hlboko, ako pán Radačovský týmto výrokom,“ zhodnotil Štefanec.

Útočí tak aj na občanov Slovenska

Podľa ďalšieho slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka (Európska ľudová strana) sa takto Radačovský vlastne vyhráža aj Slovensku. „Slovensko je a musí zostať súčasťou politického Západu, a ak pán Radačovský chce útočiť na občanov vlastnej krajiny, tak si myslím, že to je niečo, čo má vysvetľovať v prvom rade občanom tejto krajiny,“ povedal Bilčík pre Radio Vega.

Podľa slov europoslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD) je úplný nezmysel vnášať takéto reči do fungovania Európskeho parlamentu a celkovo do európskej politiky. „Neviem o tom, že by sa v Smere niekomu páčilo takéto vyzývanie na zrovnanie západnej Európy na trávniky,“ povedala.

Ruky preč dáva aj SNS

Od Radačovského výrokov dávajú ruky preč aj v Slovenskej národnej strane (SNS), na ktorej kandidátke sa dostal do europarlamentu. Poslanec za SNS Roman Michelko zdôrazňuje, že Radačovský je šéfom strany Slovenský Patriot, nie je v poslaneckom klube SNS a jeho vyjadrenie sa nemôže v žiadnom prípade stotožňovať so SNS.

„Je to jeho osobný názor, za ktorý si on nesie plnú zodpovednosť. Ale spájať to tak, že toto je akoby nejaký hlas SNS, je absolútne scestné. Nemožno to v žiadnom prípade spájať s SNS,“ povedal pre Vegu Michelko.