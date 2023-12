Slovensko bude mať po voľbách v roku 2024 o jedného europoslanca viac

Slovensko bude mať po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2024 o jedného europoslanca viac. Celkový počet europoslancov sa zvýši zo 705 na 720.

Počty sa budú meniť

Počty v európskom pléne sa budú meniť, pretože niektorým krajinám pribudli obyvatelia. Slovensko medzi ne nepatrí, no aj tak získa historicky najvyšší počet mandátov, a to 15. Vďačí za to princípu klesajúcej proporcionality – čím väčšia krajina, tým viac obyvateľov by mal zastupovať jeden volený zástupca. Od posledných volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 klesol pritom počet obyvateľov Slovenska z 5,45 milióna na 5,43 milióna.

V súčasnosti zastupujú Slovensko v europarlamente Monika Beňová, Vladimír Bilčík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Eugen Jurzyca, Miriam Lexmann, Jozef Mihál, Peter Pollák, Miroslav Radačovský, Katarína Roth Neveďalová, Ivan Štefanec, Milan Uhrík a Michal Wiezik. Viacerí z nich by chceli kandidovať opätovne aj v júni 2024. Definitívne rozhodnutie však musí padnúť na úrovni politických án, ktoré ich nominujú na kandidátku.