Europoslanci žiadajú ochranu zamestnancov pred prepúšťaním v rámci reštrukturalizácie

Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú nevyhnutné na ochranu a tvorbu kvalitných pracovných miest v rámci ekologickej a digitálnej transformácie. Tvrdia to poslanci Európskeho parlamentu, ktorí vo štvrtok vyzvali na ochranu zamestnancov, keď je reštrukturalizácia nevyhnutná.

Parlament tvrdí, že procesy reštrukturalizácie musia dodržiavať základné práva zamestnancov, ako je právo na informácie a konzultácie. Nalieha preto na členské štáty, aby posilnili a podporili kolektívne vyjednávanie.

Poslanci chcú vidieť posilnený rámec správy ekonomických záležitostí vrátane spoločného investičného nástroja na úrovni EÚ. Cieľom je zabezpečiť, aby EÚ zostala konkurencieschopná, a pomôcť členským štátom v rámci zelenej a digitálnej transformácie.

„Európsky parlament musí zaujať stanovisko zamerané na ochranu zamestnancov, keď je reštrukturalizácia nevyhnutná. To zahŕňa zabezpečenie prístupu k informáciám, školeniam a slušnému príjmu. Znamená to tiež investície do inovácií a sektorov orientovaných na budúcnosť, aby sme zabezpečili strategickú autonómiu Európy a vytvorili kvalitné pracovné miesta s pevnejšími sociálnymi právami,“ povedala podľa webu europarlamentu belgická europoslankyňa a spravodajkyňa Estelle Ceulemansová.