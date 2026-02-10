Európsky parlament v stredu rozhodne o pôžičke EÚ vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu

Bez tohto úveru Ukrajine hrozí, že do apríla sa jej minú peniaze, čo by bolo katastrofálne pre jej obranu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Foto: SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Európsky parlament bude v stredu hlasovať o pôžičke EÚ vo výške 90 miliárd eur na financovanie vojnou zmietanej Ukrajiny. Oznámila predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Informuje o tom web Politico.

Hlasovanie o úvere malo byť pôvodne neskôr tento mesiac, napokon ho však presunuli na skorší termín.

„Medzi politickými skupinami je dohoda,“ povedala hovorkyňa parlamentu Delphine Colardová.

Stredopravicová Európska ľudová strana, stredoľavicoví Socialisti a demokrati aj liberálna frakcia Obnovme Európu sa zhodli na urýchlení hlasovania, ktoré umožní Európskej komisii získavať financie na medzinárodných dlhopisových trhoch s garanciou dlhodobého rozpočtu EÚ. Podpora týchto troch frakcií znamená, že návrhy vrátane zmien v rozpočte EÚ a úprav existujúceho mechanizmu financovania Ukrajiny získajú v hlasovaní potrebnú väčšinu.

Bez tohto úveru Ukrajine hrozí, že do apríla sa jej minú peniaze, čo by bolo katastrofálne pre jej obranu. Hlasovania boli pôvodne naplánované na mimoriadnu plenárnu schôdzu zvolanú na 24. februára pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Okruhy tém: európska pomoc pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk