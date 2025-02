Európa musí byť silnejšia, Pellegrini vyzýva na budovanie vlastnej obrany bez závislosti od USA

Mníchovská bezpečnostná konferencia ukázala, že Európska únia stojí pred zásadnou výzvou vybudovať silný európsky a bezpečnostný piliér Severoatlantickej aliancie. Uviedol po účasti na druhom dni diskusií v rámci konferencie prezident Peter Pellegrini.

Podľa hlavy štátu by Európa mala disponovať takými obrannými a vojenskými kapacitami, aby sme akékoľvek nebezpečie či útok na členské krajiny Európskej únie boli schopní odvrátiť aj svojou silou bez zásahu Spojených štátov amerických.

Únia nesmie byť závislá len od Spojených štátov

„Neznamená to však, že sa Európa vydá cestou samostatnej bezpečnostnej politiky. Ide o posilnenie jedného piliéra a tiež o to, aby Spojené štáty a NATO mali v rámci krajín Európy relevantného partnera,” povedal Pellegrini. Ako ďalej uviedol, Európska únia nesmie byť plne závislá len od rozhodnutí Spojených štátov a čakať, či prídu alebo neprídu na pomoc.

Súvisiacou témou, ktorá rezonovala počas druhého dňa konferencie, bolo podľa hlavy štátu tiež zvyšovanie výdavkov členských štátov EÚ na obranu a možné posilnenie európskych obranných kapacít.

„Európska únia a jednotlivé členské štáty stoja pred zásadnou otázkou do akej miery navýšiť svoje vojenské kapacity tak, aby boli pripravené čeliť bezpečnostným rizikám súčasného sveta. O tejto otázke budem hovoriť s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, ktorý príde vo štvrtok na Slovensko,” uviedol prezident.

Zvýšovanie výdavkov členských štátov Únie na obranu

V prípade zvýšenia výdavkov členských štátov EÚ na obranu však Pellegrini očakáva diskusiu všetkých európskych lídrov o úprave fiškálnych pravidiel EÚ. Táto zmena by totiž členským štátom umožnila prekročiť stanovené limity dlhu bez sankcií, ak by išlo o investície do obrany.

„Na jednej strane ide o obstaranie technického zabezpečenia, no na druhej strane je dôležitá a potrebná diskusia medzi členskými štátmi, aká bude hranica zvýšených výdavkov, v akom tempe a časovom horizonte majú tieto výdavky rásť. Musíme si povedať, aké sú potreby každého jedného štátu a armády, ale dôležité bude zároveň vysvetliť obyvateľom krajiny, prečo by malo dôjsť k zvyšovaniu výdavkov,” skonštatoval Pellegrini.

Pellegrini absolvoval aj viacero bilaterálnych stretnutí

Prezident SR zároveň v sobotu 15. februára v Mníchove absolvoval aj viacero bilaterálnych stretnutí. V rámci pracovného programu rokoval s generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom a predstaviteľmi spoločností Airbus a Google, s ktorými diskutoval najmä o téme používania moderných technológií i umelej inteligencie.

„Je dôležité, aby sa Slovensko prezentovalo ako krajina, ktorá je moderná a ktorá chce implementovať najmodernešie technológie na svojom území. Preto som absolvoval stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Google, a ja pevne verím, že zo všetkých stretnutí s technologickými lídrami vzídu aj nejaké pilotné a konkrétne projekty. Pretože, ako som povedal na samite o umelej inteligencii v Paríži, ak Slovensko nebude lídrom vo vyvíjaní inovácií, tak môže byť lídrom v používaní najmoderneších technológií v rôznych oblastiach nášho života,” dodal prezident SR.