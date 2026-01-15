Európa má v Grónsku strategickú zodpovednosť. So spojencami v NATO ho ochráni pred akoukoľvek hrozbou, tvrdí Paríž

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean‑Noël Barrot zdôraznil, že Grónsko je európskym územím pod ochranou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
- Aktualizované
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Foto: Archívne, SITA/AP
Európska únia (EÚ) nesie za Grónsko „strategickú zodpovednosť“, vyhlásil vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecíJean‑Noël Barrot počas svojej návštevy Lotyšska.

„Arktická bezpečnosť je neoddeliteľná…od európskej bezpečnosti,“ povedal Barrot novinárom v reakcii na vyhlásenie Dánska, podľa ktorého sa Spojené štáty nevzdávajú myšlienky na ovládnutie ostrova s bohatými zásobami nerastných surovín.

Dánsko má plnú podporu a solidaritu Francúzska, akú by aj Francúzsko očakávalo, keby sa ocitlo v podobnej situácii, doplnil Barrot a zdôraznil, že Grónsko je európskym územím pod ochranou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

„NATO, jeho spojenci a európske krajiny sú plne schopné brániť svoje územie pred akoukoľvek hrozbou, nech prichádza odkiaľkoľvek,“ dodal francúzsky minister v narážke na opakované vyjadrenia prezidenta USADonalda Trumpa o možnom vojenskom obsadení grónskeho územia, ktoré považuje za potrebné z dôvodov národnej bezpečnosti.

Francúzsky prezidentEmmanuel Macron už skôr vo štvrtok potvrdil, že Paríž vyšle do Grónska ďalšie vojenské kapacity vrátane pozemných, vzdušných a námorných jednotiek. „Prvý tím francúzskych vojakov je už na mieste a v nasledujúcich dňoch bude posilnený,“ povedal líder Francúzska.

