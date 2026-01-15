Európa má v Grónsku strategickú zodpovednosť. So spojencami v NATO ho ochráni pred akoukoľvek hrozbou, tvrdí Paríž

Európska únia (EÚ) nesie za Grónsko „strategickú zodpovednosť“, vyhlásil vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecíJean‑Noël Barrot počas svojej návštevy Lotyšska.
„Arktická bezpečnosť je neoddeliteľná…od európskej bezpečnosti,“ povedal Barrot novinárom v reakcii na vyhlásenie Dánska, podľa ktorého sa Spojené štáty nevzdávajú myšlienky na ovládnutie ostrova s bohatými zásobami nerastných surovín.
Francúzsky prezident Macron vysiela do Grónska ďalších vojakov a hovorí o brutálnom svete
Dánsko má plnú podporu a solidaritu Francúzska, akú by aj Francúzsko očakávalo, keby sa ocitlo v podobnej situácii, doplnil Barrot a zdôraznil, že Grónsko je európskym územím pod ochranou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
„NATO, jeho spojenci a európske krajiny sú plne schopné brániť svoje územie pred akoukoľvek hrozbou, nech prichádza odkiaľkoľvek,“ dodal francúzsky minister v narážke na opakované vyjadrenia prezidenta USADonalda Trumpa o možnom vojenskom obsadení grónskeho územia, ktoré považuje za potrebné z dôvodov národnej bezpečnosti.
Francúzsky prezidentEmmanuel Macron už skôr vo štvrtok potvrdil, že Paríž vyšle do Grónska ďalšie vojenské kapacity vrátane pozemných, vzdušných a námorných jednotiek. „Prvý tím francúzskych vojakov je už na mieste a v nasledujúcich dňoch bude posilnený,“ povedal líder Francúzska.