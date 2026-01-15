Francúzsky prezident Macron vysiela do Grónska ďalších vojakov a hovorí o brutálnom svete

Francúzsko v najbližších dňoch vyšle do Grónska ďalšie pozemné, vzdušné a námorné sily v rámci európskeho vojenského cvičenia. Oznámil to vo štvrtok prezident Emmanuel Macron po tom, čo Spojené štáty pohrozili prevzatím kontroly nad týmto autonómnym územím Dánska.
„Prvý tím francúzskych vojakov je už na mieste a v nasledujúcich dňoch bude posilnený o pozemné, vzdušné a námorné kapacity,“ povedal Macron vojakom vo svojom novoročnom prejave.
Zdôraznil, že Francúzsko a Európa musia zostať prítomné všade tam, kde sú ohrozené ich záujmy. „Bez eskalácie, no nekompromisne, pokiaľ ide o rešpektovanie zvrchovanosti a územnej celistvosti,“ dodal.
Strach z Ruska a Číny
Nemecko už predtým uviedlo, že európska misia v Grónsku má za cieľ preskúmať možnosti posilnenia bezpečnosti v Arktíde v súvislosti s hrozbami zo strany Ruska a Číny.
Macron svoje vyjadrenia zasadil do širšieho bezpečnostného kontextu. Upozornil, že Európa čelí najvážnejšiemu konfliktu od druhej svetovej vojny, keďže vojna na Ukrajine vstupuje do štvrtého roka, a zároveň rastie napätie na Blízkom východe.
Brutálny svet
Svet podľa neho zažíva „návrat destabilizujúcich mocností“, vrátane Ruska na európskej pôde a Iránu. Francúzsky prezident zároveň oznámil, že do roku 2030 sa obranný rozpočet zvýši o ďalších 36 miliárd eur nad rámec už schválených 413 miliárd eur na roky 2024 až 2030.
„Ak chceme zostať slobodní, musíme vzbudzovať rešpekt. A na to musíme byť silní. A aby ste boli v tomto brutálnom svete silní, musíte konať rýchlejšie a zasiahnuť tvrdšie,“ uzavrel.