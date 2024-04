Eurobarometer ukázal postoj Slovákov k humanitárnej pomoci. Ako sme na tom v porovnaní s inými štátmi EÚ?

V každom členskom štáte Európskej únie najmenej osem z desiatich opýtaných považuje za dôležité, aby Únia financovala humanitárnu pomoc. Ako vyplýva z eurobarometra, na Slovensku je o tom presvedčených deväť z desiatich respondentov.

10 percent problém nezaujíma

Na Slovensku je v porovnaní s priemerom Únie vyšší podiel vyjadrení, ktoré humanitárnu pomoc označili za veľmi dôležitú. Zároveň je viac aj tých, ktorí sa o problematiku nezaujímajú.

Najmä Slováci do 55 rokov uvádzali pozitívny postoj k pomoci častejšie ako respondenti z Únie. Na druhej strane, desať percent opýtaných zo Slovenska problém humanitárnej pomoci nezaujíma, zatiaľ čo v Únii je to len sedem percent.

Zvýšenie objemu si želajú najmä mladí študenti

Koordinovaná humanitárna pomoc Európskej únie by mala byť podľa opýtaných zameraná najmä na zdravotnú, potravinovú pomoc a následkov poveternostných katastrof.

Takmer deväť z desiatich Európanov si myslí, že Únia by mala zachovať dnešnú úroveň výdavkov alebo investovať viac do koordinovanej pomoci. Na Slovensku je to 84 percent, pričom zvýšenie objemu si želajú najmä mladí študenti.

Pri myšlienke, že Európska únia patrí medzi hlavných svetových darcov humanitárnej pomoci, 77 percent opýtaných zo Slovenska uviedlo pozitívne pocity ako spokojnosť či hrdosť. Pozitívne pocity najčastejšie vyjadrovali obyvatelia Fínska, Švédska, Dánska, Portugalska či Cypru, zatiaľ čo negatívne pocity respondenti Rumunska.