Svetový obchod a liberálne ťaženie Šefčoviča - KOMENTÁR

Komentár Filipa Šandora, analytika a spoluzakladateľa EXPORT ANALYTICA.
Filip Šandor
4 min. čítania
FIlip Šandor, analytik a spoluzakladateľ EXPORT ANALYTICA
FIlip Šandor, analytik a spoluzakladateľ EXPORT ANALYTICA. Foto: SITA/EXPORT ANALYTICA.
OSN v septembri uviedla, že podľa indexu vnútroodvetvového obchodu vo výrobe patrí Európska únia medzi najviac previazané a teda zraniteľné ekonomiky voči zmenám obchodnej politiky USA (po Kanade a Spojenom kráľovstve).

Von der Leyen pred letom navrhla redizajn Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a v septembrovej Správe o stave únie volala po dvojnásobnom úsilí v oblasti diverzifikácie obchodu a partnerstiev a vytvorenia koalície ochotných z „like-minded“ krajín, s cieľom reformovať globálny obchodný systém. Tejto úlohy sa už takmer rok zhosťuje komisár pre obchod Maroš Šefčovič.

Liberálne ťaženie Maroša Šefčoviča

Únia musí ťahať za jeden povraz a napriek niektorým rozdielnym názorom členských krajín na prvky jednotlivých dohôd o voľnom obchode, musí EÚ práve teraz ukázať rýchlosť, pružnosť a najmä jednotu pri vyjednávaní (v konečnom dôsledku musí s dohodou súhlasiť aj Rada EÚ a Európsky parlament).

Ide predsa o trhy s vyše dvojmiliardovou populáciou. V tomto momente je liberálne ťaženie Maroša Šefčoviča (ťaženie za zmluvami o voľnom obchode) strategickým záujmom celej EÚ.

Slovenský komisár pre obchod nedávno uviedol, že EÚ pokročila vo vyjednávaní s Indonéziou, pričom aj ostatné krajiny ASEAN-u  (Vietnam, Thajsko, Malajzia) majú vysoký záujem spolupracovať s EÚ, čo nie je prekvapivé vzhľadom na výšku amerických cieľ v tomto regióne. Snaha je tiež v regiónoch Latinskej Ameriky, či Blízkeho východu.

Najväčší aktér je však India, s ktorou je ambícia sa dohodnúť už tento rok. Toto ťaženie v mene slobodného obchodu a diverzifikácie predstavuje bezprecedentné tempo progresu dohadovania zmlúv o voľnom obchode.

Zákon akcie a reakcie

Svet je v pohybe. Záujem zabezpečiť si výhodné dohody prebieha po celom svete. Južná Kórea zvažuje zapojenie sa do Komplexnej a progresívnej dohody o trans-tichomorskom partnerstve (12 krajín v rámci dohody o voľnom obchode). Von der Leyen špecificky spomenula tento blok aj vo svojej reči 10. septembra. Spojené kráľovstvo uzavrelo dohodu s Indiou. Čínsky prezident vyhlásil na zasadnutí BRICS, že „musíme naďalej podporovať budovanie otvorenej globálnej ekonomiky“, pričom ešte v júni Čína oznámila nulové clá pre celú Afriku.

Zákon akcie a reakcie nenechal na seba dlho čakať a nové projekty vznikajú aj v iných teritóriách. Nová skupina – Partnerstvo pre budúcnosť investícií a obchodu (FIT-P) – by mala združovať približne 10 krajín. Zakladajúcimi členmi budú Spojené arabské emiráty, Singapur a Nový Zéland a ďalšími by mali byť Maroko, Rwanda, Nórsko, Uruguaj, Kostarika, Panama, Paraguaj a Malajzia. Cieľom skupiny je posilniť hospodárske väzby medzi krajinami pri dodržiavaní medzinárodných obchodných pravidiel.

Je zrejmé, že geoekonomicky dochádza k fragmentácií a zároveň snahe o zachovanie voľného obchodu. A geopoliticky? Síce spoločná fotka najvyšších predstaviteľov Číny, Indie a Ruska je v tomto momente skôr PR ako reálne preskupenie moci (historické napätie, nezhody a dokonca nie tak dávne otvorené hraničné konflikty podmieňujú zatiaľ len pragmatickú spoluprácu medzi Indiou a Čínou).

Avšak je pravda, že „tento zápas prehráme,“ ako na rovinu varuje fínsky prezident, ak nebudeme ako transatlantický priestor viesť kooperatívnejšiu a dôstojnejšiu zahraničnú politiku voči Globálnemu Juhu.

EÚ ide z kopca – čísla nepustia

Mario Draghi pred rokom vypracoval plán na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ, no vyzerá to tak, že  po roku je zavedených len 11 % jeho odporúčaní.

Taktiež najväčší ekonomický motor EÚ sa trápi. Nemecká Spolková banka hlási strácajúcu konkurencieschopnosť nemeckých exportérov na svetových trhoch, pričom čelí konkurencii najmä z Číny.

Rakúsko reaguje finančným balíkom podpory pre exportérov, ktorí chcú vstúpiť na nové trhy  ako Mexiko, Vietnam, India, Japonsko, juhovýchodná Ázia, či Západný Balkán. Poľsku sa hospodársky nevídane darí a cieli na lukratívny post v zoskupení G20 s ekonomikou útočiacou na 1 bilión EUR.

A Slovensko? Áno, vláda signalizovala kurzarbeit pre slovenské automobilky kvôli americkým clám. V rámci ekonomickej diplomacie tiež zriaďujeme staronové veľvyslanectvá, no niektoré zároveň aj rušíme. Geograficky ich síce alokujeme do geoekonomicky trendových oblastí Afriky a Ázie, no snaha o zvýšenie ekonomických diplomatov zo 17 na 43 je v porovnaní s Maďarskom nedostatočná (115 ekonomických diplomatov v 83 krajinách).

Podpora exportu aj vďaka EU môže priniesť zaujímavé príležitosti v nových, rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch ako aj v rámci rekonštrukcie Ukrajiny (najmä infraštruktúra a energetika). Preto čas konsolidácie predstavuje paradoxne aj príležitosť. Zmenu, príležitosť nastavenia cieľov a perspektívy. Avšak druhou predstavenou konsolidáciou ju Slovensko pravdepodobne premrhá.

  • autor je analytik a spoluzakladateľ EXPORT ANALYTICA
