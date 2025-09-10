Von der Leyenová: Európa musí bojovať za svoju nezávislosť v „nepriateľskom“ svete

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyzvala Európu, aby si v „nepriateľskom“ svete presadila svoju nezávislosť, pričom odsúdila vpád ruský dronov do Poľska a vyzvala na tvrdšie kroky voči Izraelu v súvislosti s konfliktom v Pásme Gazy.
„Práve teraz sa kreslia bojové línie nového svetového poriadku založeného na moci,“ povedala Von der Leyenová v prejave o stave Únie pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. „Áno, Európa sa musí biť. Za svoje miesto vo svete, kde mnohé veľmoci sú buď ambivalentné, alebo otvorene nepriateľské voči Európe,“ dodala. „Toto musí byť moment nezávislosti Európy.“
Obhajovala dohodu, odsúdila ruské drony v Poľsku
Výzva šéfky 27-členného bloku prichádza v čase, keď čelí kritike za obchodnú dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
EÚ zároveň zápasí so štvrtým rokom vojny na Ukrajine, ktorá hrozí rozšírením na hranice Únie, a snaží sa nájsť jednotný postoj k vážnej situácii v Pásme Gazy. Počas prejavu, ktorý sprevádzali občasné výkriky niektorých europoslancov, Von der Leyenová obhajovala dohodu s Trumpom, tvrdiac, že pomohla zabrániť „chaosu“ obchodnej vojny.
Dohoda s USA je podľa Šefčoviča lepšia ako obchodná vojna, Paríž či Budapešť ju však ostro kritizujú
Pozornosť však podľa nej púta skutočná vojna, ktorá sa odohráva tesne za východnými hranicami EÚ. „Len dnes sme videli nezodpovedné a bezprecedentné narušenie vzdušného priestoru Poľska a Európy viac ako 10 ruskými dronmi Šáhid,“ povedala Von der Leyenová.
Každý centimeter európskeho územia
Posilnenie obrany je kľúčovou súčasťou agendy EÚ a Von der Leyenová zdôraznila, že „Európa bude brániť každý centimeter svojho územia“. „Východný okraj Európy chráni celú Európu. Od Baltského mora po Čierne more. Preto musíme investovať do jeho podpory,“ dodala.
Napriek snahám o mier zo strany Trumpa vojna na Ukrajine ďalej pokračuje a Von der Leyenová prisľúbila pokračovať v podpore Kyjeva a tlaku na Moskvu. EÚ chce zabezpečiť, aby Rusko nakoniec zaplatilo za škody spôsobené na Ukrajine, pričom zmrazené ruské aktíva by mali byť použité na financovanie novej „reparačnej pôžičky“. Brusel tiež pripravuje medzinárodný samit o snahe vrátiť unesené ukrajinské deti späť na Ukrajinu.
Izraelská armáda kontroluje 40 % mesta Gaza, pokračuje v ofenzíve napriek medzinárodnému tlaku
Čo sa týka Izraela, EÚ sa doteraz nedokázala jednotne postaviť k vojne v Pásme Gazy a zápasí s rastúcim verejným hnevom. Von der Leyenová, ktorá je dlhodobo považovaná za silnú podporovateľku Izraela, teraz vyzvala na prísnejší postoj vrátane sankcií voči „extrémistickým“ izraelským ministrom a obmedzenia obchodných vzťahov.
Dianie v Pásme Gazy musí prestať
„To, čo sa deje v Gaze, otrasie svedomím sveta. Ľudia umierajú, keď prosia o jedlo. Matky držia bezvládne deti. Tieto obrazy sú jednoducho katastrofické,“ povedala. „Umelo vyvolaný hladomor nemôže byť nikdy zbraňou vo vojne. Pre dobro detí, pre dobro ľudstva – toto musí prestať.“
Vojna v Pásme Gazy spôsobila zdravotné postihnutie najmenej 21-tisíc deťom
Získanie podpory členských štátov EÚ pre navrhované opatrenia bude veľkou výzvou. Aby sa predišlo patovej situácii v zahraničnej politike, Von der Leyenová vyzvala na reformu rozhodovacích procesov EÚ a v niektorých oblastiach „oslobodenie sa od okov jednomyseľnosti“ potrebnej medzi 27 členskými štátmi.