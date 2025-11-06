EÚ požaduje, aby Srbsko obmedzilo vydávanie pasov Rusom

Európska komisia odporučila Srbsku, aby zosúladilo svoju vízovú politiku s požiadavkami Európskej únie, najmä pre ruských občanov. Ako referuje Deutsche Welle, uvádza sa to vo výročnej správe Európskej komisie o pokroku Srbska smerom k členstvu v EÚ.
Ako sa uvádza v dokumente, vízová politika Belehradu je len čiastočne v súlade s európskym zoznamom tretích krajín, ktorých občania potrebujú víza na vstup do EÚ. Brusel sa domnieva, že súčasná prax udeľovania srbského občianstva Rusom, ktoré im umožňuje cestovať do krajín EÚ bez víz, vytvára potenciálne riziká pre bezpečnosť Európskej únie.
Európska komisia tiež pripomenula, že Belehrad sa nepripojil k sankciám EÚ voči Rusku. „Srbsko si udržiava vysokú úroveň kontaktov s Moskvou a rétoriku s prvkami protizápadnej propagandy,“ uvádza sa v správe.
EÚ tiež upozornila na kontakty srbského prezidenta Aleksandra Vučića s ruským vedením – najmä na jeho účasť na prehliadke 9. mája v Moskve a stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová zdôraznila, že Srbsko v porovnaní s väčšinou ostatných kandidátskych krajín „spomalilo proces reforiem a demokratizácie“. Srbsko má v pláne vstúpiť do EÚ v roku 2030, hoci Vučić hovoril aj o roku 2029.