EÚ je pripravená použiť „každý nástroj“ na obranu pred americkými clami

Európska únia je ochotná nasadiť „každý nástroj“ na ochranu pred dopadom nových ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa v prípade, že zlyhajú americko-európske rokovania. Povedal to slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.

„Sme pripravení použiť každý nástroj v našom obchodnom obrannom arzenáli na ochranu jednotného trhu EÚ, producentov EÚ a spotrebiteľov EÚ,“ povedal Šefčovič novinárom po pondelňajšom stretnutí ministrov obchodu Európskej únie v Luxemburgu.

Budú nulové clá?

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ ponúkla Spojeným štátom bilaterálnu colnú výnimku pre autá a iný priemyselný tovar.

„Sme pripravení rokovať so Spojenými štátmi. V skutočnosti sme ponúkli nulové clá na priemyselný tovar, ako sme to úspešne urobili s mnohými ďalšími obchodnými partnermi,“ povedala. „Európa je vždy pripravená na dobrý obchod. Takže to necháme na stole,“ dodala.

Rôzne scenáre

Komisia neskôr objasnila, že ponuka bola súčasťou aktuálnych rokovaní medzi Šefčovičom a americkými predstaviteľmi.

Von der Leyenová zopakovala, že ak by rokovania nedopadli podľa predstáv, Komisia bude „pripravená reagovať prostredníctvom protiopatrení a brániť naše záujmy“.