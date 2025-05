EÚ je podľa eurokomisára Šefčoviča plne odhodlaná dosiahnuť obchodnú dohodu s USA

Európska únia zostáva „plne odhodlaná“ dosiahnuť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, uviedol v pondelok eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič po telefonátoch s poprednými americkými predstaviteľmi. Kontakty prichádzajú po tom, čo americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil, že na tovary z EÚ uvalí vysoké clo, no následne ich zavedenie odložil.

Šefčovič na sociálnej sieti X uviedol, že mal „dobré rozhovory“ s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným splnomocnencom Jamiesonom Greerom. „Naďalej zostávame v neustálom kontakte,“ dodal.

Trump požaduje odstránenie prebytku EÚ v obchode s tovarom so Spojenými štátmi a v piatok pohrozil 50-percentnými clami s účinnosťou od 1. júna, čo spôsobilo otras na trhoch. Prezident už v minulosti zaviedol viaceré clá, vrátane 25-percentných na autá, oceľ a hliník.

Good calls with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer. The @EU_Commission remains fully committed to constructive and focused efforts at pace towards an 🇪🇺🇺🇸 deal. We continue to stay in constant contact. pic.twitter.com/90E6Ngzaq8

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) May 26, 2025