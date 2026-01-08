EÚ a India finišujú obchodnú dohodu. Podporujú ju tri kľúčové krajiny Únie

Francúzsko, Nemecko a Poľsko v stredu vyzvali na rýchle podpísanie dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou, ktorú označili za „rozhodujúci krok“ v bilaterálnych vzťahoch, uviedol francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot.
„Očakáva sa, že veľká dohoda medzi EÚ a Indiou bude dokončená v najbližších týždňoch, pričom na konci januára sa uskutoční samit venovaný tejto téme,“ doplnil Barrot na spoločnej tlačovej konferencii so svojimi nemeckými, poľskými a indickými kolegami.
Potreba znižovať závislosti
Táto dohoda predstavuje „rozhodujúci krok v strategickom priblížení našich dvoch regiónov“, dodal francúzsky minister. India a EÚ rokovajú o tejto dohode už dlhodobo, pričom samit je naplánovaný na 27. januára.
„Je veľmi dôležité, aby sme rýchlo podpísali dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou,“ zdôraznil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Jeho nemecký kolega Johann Wadephul označil tento krok za „dôležitý smer k väčšej diverzifikácii“ a dodal, že partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany je „tiež na správnej ceste“. Wadephul tiež upozornil na potrebu znižovať závislosti, aby sa predišlo zraniteľnosti voči vydieraniu.
EÚ je už teraz najväčším obchodným partnerom Indie, pričom výmena tovarov medzi nimi dosiahla v roku 2023 hodnotu 124 miliárd eur, čo podľa údajov z Bruselu predstavuje viac než 12 percent celkového indického obchodu.
Autá, destiláty, vína…
Blok usiluje o obchodnú dohodu, ktorá zníži vstupné bariéry pre svoje autá, destiláty a vína, zatiaľ čo India chce ľahší prístup na trhy pre svoje textílie a farmaceutiká. Dohoda by mala zároveň pokrývať aj bezpečnostnú spoluprácu.
Indický minister zahraničných vecí Subrahmanyam Jaishankar vyjadril presvedčenie, že lepšie bilaterálne vzťahy môžu priniesť väčšiu stabilitu medzinárodnej ekonomike aj globálnej politike a že je nevyhnutné, aby India posilnila svoj vzťah s Európou.