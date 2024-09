Liga národov je späť: Po úspešnom Eure chce Calzonova družina postúpiť o triedu vyššie. Slováci si idú do Estónska po tri body

Po vydarených majstrovstvách Európy, kde Slováci postúpili zo základnej skupiny a takmer v osemfinále vyradili neskorších vicemajstrov z Anglicka, prichádza nová reprezentačná sezóna.

Započnú je duelmi Ligy Národov v C-divízii, kde sme hrali aj v predošlej edícii turnaja. V konkurencii Kazachstanu, Azerbajdžanu a Bieloruska sme obsadili len tretie miesto. Niečo také sa nesmie opakovať, avizuje realizačný tím vrátane trénera Francesca Calzonu. Cieľ je jasný – postup a návrat do B-divízie. V skupine slovenskí futbalisti odohrajú šesť stretnutí od 5. septembra do 19. novembra.

Našimi súpermi sú Estónci, Švédi a Azerbajdžan. Naoko by sme mali „biť“ o prvé miesto so Švédskom, ale aj tím z Blízkeho východu nás dokázal potrápiť v predošlej edícii a preskočiť nás v tabuľke.

Priaznivá bilancia

Púť sa započne v estónskom hlavnom meste Talinn. Hrať sa bude od 20:45 h na štadióne A. Le Coq Arena, ktorý je najväčší a najmodernejší v pobaltských štátoch. Zmestí sa tam 14 405 ľudí, informuje klub FC Flora Talinn, ktorý tam hráva domáce zápasy, na svojom webe.

Proti Estóncom sme odohrali doteraz iba dve stretnutia – 26. marca a 8. októbra 2005. Prvý duel bol na súperovej pôde, kde sme vyhrali 2:1, keď sme museli otáčať nepriaznivé skóre. V 58. minúte rozvlnili sieť domáci futbalista, no už o minútu dorovnal Marek Mintál. O ďalších sedem minút strelil rozhodujúci gól zápasu Ľubomír Reiter, píše SFZ. Hralo sa na rovnakom štadióne ako v súčasnosti.

Odveta už bola na bratislavskom Tehelnom poli. Sokoly potrebovali zvíťaziť, aby premiérovo dokázali postúpiť do play off o svetový šampionát. To sa nám i podarilo zásluhou jediného úspešného strelca stretnutia Petra Hlinku.

Zväz informoval, že všetky štyri góly, ktoré s týmto súperom dokopy padli, boli v druhom polčase. Zmení sa to už v nasledujúcom zápase? Posledné meranie síl mali Estónci 11. júna na Pobaltskom pohári, na ktorom dokázali triumfovať výhrami nad Faerskými ostrovmi a Litvou.

Úspešné Euro

Oproti tomu Slováci hrali na európskom šampionáte, kde dokázali postúpiť zo základnej skupiny so štyrmi bodmi. Po prekvapivej výhre nad Belgickom 1:0 sme následne nestačili na Ukrajinu 1:2, ktorá otočila v druhom polčase. V remízovom zápase (1:1) s Rumunskom sa tešili oba celky z postupu zo skupiny.

V osemfinále 30. júna čakali na Slovákov veľkí favoriti z Anglicka. Tí neohúrili hrou prakticky na celom turnaji, napriek tomu bojovali až o trofej, ktorú napokon zaslúžene získali Španieli. V 25. minúte nás poslal do vedenia Ivan Schranz, ktorý pre zranenie musel opustiť aktuálny repre kemp. Dlho to vyzeralo, že tlak Angličanov vyjde navnivoč, no vychádzajúca hviezda Realu Madrid Jude Bellingham vyrovnala v 95. minúte. Nasledovalo predĺženie, kde už v úvodnej minúte preklopil misky váh na stranu favoritov Harry Kane. Snaha sokolov vyšla márne, vyrovnať nedokázali a s Eurom sa rozlúčili. Avšak s peknými a hrdými pocitmi za poctivú reprezentáciu našej krajiny.

Jednoznačnými favoritmi duelu sú naši futbalisti. K 18. júlu sú Slováci na 44. mieste rebríčka FIFA, Estóncom patrí až 123. pozícia. Ak chcú Slováci vykročiť správnou nohou k postupu do vyššej divízie Ligy národov, musia jednoznačne zvíťaziť na ihrisku súpera. Stratené body môžu najmä v konkurencii Švédska výrazne chýbať.