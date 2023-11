Eštokovo ministerstvo plánuje vytvoriť elektronický register kandidátov vo voľbách. Na čo bude slúžiť?

Ministerstvo vnútra SR plánuje vytvorenie Registra kandidátov a kandidátnych listín vo voľbách do Národnej rady SR, vo voľbách prezidenta, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a tiež vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Informačný systém registra

Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Register má slúžiť na elektronickú evidenciu kandidátnych listín a kandidátov, ktorých kandidátne listiny boli doručené v zákonom ustanovenej lehote a zákonom ustanoveným spôsobom.

„Cieľom predloženej úpravy je zabezpečiť elektronické spracúvanie údajov z kandidátnych listín doručených zapisovateľom príslušných volebných komisií prostredníctvom novovytvoreného informačného systému registra kandidátov a kandidátnych listín. Elektronické spracovanie pomôže odstrániť chybovosť v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkoch a zároveň bude významnou oporou pre volebné komisie zodpovedné za registráciu kandidátov a kandidátnych listín pre jednotlivé druhy volieb,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Výskumy, vyhľadávanie aj výsledky volieb

V neposlednom rade sa podľa rezortu voličom uľahčí vyhľadávanie údajov o kandidátoch a vytvorí sa priestor pre rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov.

„Naplní sa tak spoločenská objednávka, aby najmä vo voľbách do orgánov územnej samosprávy bolo možné nájsť všetkých kandidátov na jednom mieste,“ skonštatoval rezort.

Register kandidátov a kandidátnych listín bude podľa ministerstva slúžiť aj ako zdroj pre tlač a distribúciu zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov.

„Údaje z registra budú zároveň poskytované Štatistickému úradu SR na účely spracovania výsledkov volieb,“ dodal rezort vnútra s tým, že register by mal fungovať od apríla budúceho roku.