Eštok išiel na hranice vyslať signál a nie chytať migrantov, Krúpa označil akciu za marketingovú

Nešli sme chytať migrantov ako zajace, ale vyslať signál, že Slovensko si chráni svoju hranicu. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas – sociálna demokracia).

Povedal v to súvislosti s preventívnou akciou Policajného zboru SR, ktorá sa v noci z 30. na 31. októbra zamerala na nelegálnu migráciu, a počas ktorej nezachytili žiadneho migranta. Podľa neho to malo vyslať signál migrantom i prevádzačom, že cez Slovensko neprejdú.

Poslanec strany Sloboda a Solidarita Juraj Krúpa sa vyjadril, že mu to evokuje marketingovú akciu, Šutaj Eštok to obhajuje tým, že akcia mala byť okázalá, aby sa signál dostal do sveta.