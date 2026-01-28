Erupcia sopky na Kamčatke vychrlila stĺp popola do výšky takmer deväťtisíc metrov

Na polostrove Kamčatka na ruskom Ďalekom východe v stredu vybuchla sopka Šiveluč, pričom vychrlila stĺp popola do výšky takmer deväťtisíc metrov. Uviedla to na komunikačnej platforme Telegram miestna pobočka Ruskej akadémie vied.
Sopka Šiveluč patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie sopky na Kamčatke. Polostrov je jednou z najkoncentrovanejších oblastí geotermálnej aktivity na svete. Nachádza sa tam približne 30 aktívnych sopiek. V okolí sopky je pre leteckú dopravu vyhlásený druhý najvyšší výstražný stupeň.
Šiveluč je vysoký 3 300 metrov a nachádza sa približne 450 kilometrov severne od hlavného mesta polostrova Petropavlovsk-Kamčatskij. Odhaduje sa, že je starý 60- až 70-tisíc rokov.
Sopky Kamčatky sú od roku 1996 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Organizácia polostrov označuje za „jednu z najpozoruhodnejších vulkanických oblastí na svete“, kde „súhra aktívnych sopiek a ľadovcov vytvára krásnu krajinu“.