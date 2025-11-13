Equal Pay Day Slovakia 2025: Férovosť nie je benefit, ale štandard. Bratislava sa zahalila do červenej farby rovnosti

Práve touto myšlienkou sa niesla tohtoročná konferencia Equal Pay Day Slovakia 2025. V hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa stretlo mnoho žien, ale aj mužov, ktorí veria, že rovnosť v odmeňovaní nie je len štatistická otázka, ale aj kultúrna zmena.
Konferencia Equal Pay Day znovu pripomenula, že nerovnosť v odmeňovaní nie je len „ženský problém“. Je to téma, ktorá sa týka nás všetkých, naprieč pohlaviami, generáciami aj krajinami a spravodlivejšie rozdelenie práce aj odmien by prospelo celej spoločnosti. Jedno univerzálne riešenie zatiaľ neexistuje, no nemali by sme ho prestať hľadať. Pretože len tam, kde majú ľudia férové podmienky, bez ohľadu na pohlavie, prosperuje celá spoločnosť.
Silná energia a jedinečná atmosféra
V piatok, 7. novembra 2025, sa v Bratislave konala inšpiratívna konferencia Equal Pay Day Slovakia 2025, ktorú zorganizovalo už po tretíkrát občianske združenie Akčné ženy.
Konferenciu slávnostne otvorila Martina Novotná, zakladateľka OZ Akčné ženy a organizátorka Equal Pay Day Slovakia.
„Rovnosť v odmeňovaní nie je o súboji pohlaví. Je o férovosti, o tom, aby každý človek dostal uznanie a odmenu zodpovedajúcu jeho práci, talentu a prínosu,“ povedala v úvode.
Spolu s moderátorkou Martinou Beňovou, spoluzakladateľkou Akčných žien, privítali hostí a spíkrov, medzi ktorými nechýbali Lenka Šťastná, predsedkyňa poroty Woman Changing the World, či Kamila Paličková, zakladateľka Woman Changing the World Czech & Slovak.
Prieskum a nepotešujúce fakty
Úvodný keynote priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia – generálny partner konferencie. Barbora Kollár Raganová a Martina Nadlerová otvorene hovorili o tom, ako môže flexibilita, otvorená kultúra a transparentnosť prispieť k vyváženiu pracovného a osobného života žien.
Na úvod nadviazal exkluzívny prieskum agentúry 2muse, z ktorého jasne vyplýva, že aj naďalej pri ženách dochádza k diskriminácii na základe pohlavia, ale aj vtedy, keď sa stanú matkami. Stereotypy, ako by mali byť rozdelené úlohy muža a ženy, stále pretrvávajú.
Ďalšie dáta odhalili:
- až 85 % populácie sa stotožňuje s tým, že ženy dostávajú za hodinu práce menej ako muži, čo sa však nezlepšuje ani v priebehu rokov
- ženy sa výrazne viac stretávajú s prekážkami pri návrate do práce po materskej/rodičovskej dovolenke, až 21 % žien a len 7 % mužov
- najčastejšie ide pri návrate do práce o problémy spojené so strážením detí u žien a s finančnými dôvodmi u mužov
- výsledkom je, že sa ženy boja požiadať o zvýšenie platu či povýšenie
Nové výzvy pre zamestnávateľov
V jednotlivých paneloch sa na konferencii striedali skvelí spíkri a spíkerky. Priniesli odpovede napríklad na otázky ohľadom implementácie smernice EÚ o transparentnosti v odmeňovaní. Diskutujúci sa zhodli, že otvorená komunikácia o platoch môže byť nástrojom na posilnenie dôvery aj motivácie zamestnancov. V paneli o role lídrov v aktuálnom svetovom a ekonomickom dianí hovorili o zodpovednom vedení a o rovnosti v platoch, ktoré patria k najdôležitejším faktorom moderného leadershipu.
„V Očnej Optike MANIA až 90 % nášho tímu tvoria ženy, ktoré denne prinášajú do našich 24 predajní energiu, empatiu a profesionálny prístup. Kým kedysi bola optika vnímaná ako čisto technický odbor, dnes sa, vďaka moderným technológiám, mení na svet krásy, štýlu a individuálneho prístupu k zákazníkovi. Automatizácia a precízne prístroje nám umožnili posunúť sa od technických procesov k tomu, čo je pre nás najdôležitejšie – k ľuďom. Naše kolegyne sa naplno realizujú nielen v starostlivosti o zákazníkov, ale aj v marketingu, dizajne rámov či výbere sortimentu. Ich prirodzený cit pre detail, komunikáciu a estetiku prináša do sveta optiky novú perspektívu a robí z návštevy našich predajní zážitok, na ktorý zákazníci radi spomínajú,“ uviedla Kateřina Foltánová, jedna zo spíkeriek a generačná nástupkyňa v slovenskej siete pobočiek Očná Optika MANIA.
Popoludnie prinieslo aj pútavú diskusiu o umelej inteligencii a férovosti, z ktorej vyplynulo, že ak je AI zle nastavená, môže prehlbovať predsudky, no správne použitie ju dokáže premeniť na spojenca rovnosti.
Ďalší panel zas predostrel konkrétne návody, ako firmy môžu zberom a analýzou dát odhaľovať nerovnosti a nastavovať férovejšie systémy odmeňovania. A blok o neviditeľných dopadoch nerovnosti upozornil, že platové rozdiely môžu mať u žien dlhodobé následky – od nižších dôchodkov až po finančnú závislosť.
Záver v znamení medzinárodnej spolupráce
Celý deň sa niesol v znamení otvorenosti, rešpektu a spolupráce. V diskusiách sa nahlas pomenúvali problémy, ale rovnako jasne sa hľadali konkrétne riešenia. Atmosféra bola nabitá odbornou expertízou, osobnými príbehmi a spoločným záujmom o zmenu. O inšpiratívny záver sa postarali veľvyslanci a zástupcovia rôznych krajín, ktorí podporujú rovnosť príležitostí a férové odmeňovanie.
„Férovosť nezačne zákonom, ale postojom. A dnes sme cítili, že spoločnosť je pripravená konať konkrétne kroky. Equal Pay Day nie je len o platoch – je o rešpekte, rovnováhe a o tom, že spoločne môžeme zmenšiť schodok,“ povedala na záver Martina Novotná, zakladateľka OZ Akčné ženy.
Počas tretieho ročníka konferencie sa hovorilo nahlas, pretože ženy viac nechcú byť v mínuse. V platoch, príležitostiach, ani v rešpekte. A tiež preto, lebo až v 80 % prípadoch leží neviditeľná práca na ich pleciach. Hovoriť o rovnosti, ale aj konať, sa preto bude dovtedy, kým nebude samozrejmosťou.
Symbolická červená farba, ktorá zaplavila sálu, pripomenula, že ženy na Slovensku stále zarábajú menej ako muži, no zároveň vyžarovala energiu, odhodlanie a solidaritu. Celodenné podujatie prinieslo sériu diskusií, prieskumov, inšpiratívnych vystúpení a aktivít, ktoré sa zamerali na aktuálnu tému – rovnosť v odmeňovaní a jej širší spoločenský význam. Program odborných panelov, diskusií o AI, mzdových auditoch či neviditeľnej práci žien ukázal, že tému rovnosti je možné uchopiť cez dáta, technológie, ale aj cez ľudskosť.
Tentoraz však medzi hosťami pribudlo ešte viac mužov než po minulé roky, čo len potvrdzuje fakt, že rovnosť nie je ženskou, ale spoločenskou témou, ktorej sa čoraz viac venujú aj lídri, zamestnávatelia a otcovia.
