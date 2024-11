Embiid viac nehrá ako hrá, jeho boľavé koleno stále nie je v poriadku

Pivot a zároveň strelecký líder Philadelphie 76ers Joel Embiid vynechá pre opuch v kolene aj druhý zápas v zámorskej NBA za sebou. Sixers vydali vyhlásenie o stave MVP z roku 2023, v ktorom uviedli, že rozhodnutie o vyradení Embiida bolo prijaté po konzultácii s lekárskym personálom tímu.

Nehral už v piatok

Embiid v piatok nehral proti Brooklyn Nets a nepodieľal sa na víťazstve (113:98) pre obnovené zranenie ľavého kolena. Sixers v nedeľu hostia Los Angeles Clippers a opäť to bude bez 213 cm vysokého rodáka z Kamerunu.

„Po konzultácii s tímovým lekárskym personálom Embiid vynechá aj nedeľný zápas. Dostáva liečbu a ďalšie informácie o jeho stave budú poskytnuté začiatkom budúceho týždňa,“ vyhlásila Philadelphia v tlačovej správe.

Opuch stále nezmizol

„Robia, čo môžu, aby odstránili ten opuch, ale výsledok nebol dosť dobrý na to, aby zmizol. Vedeli sme, že s týmto problémom vstupujeme do sezóny a musíme to riešiť,“ vysvetlil Embiidov tréner Nick Nurse.

Embiid vynechal prvých 10 zápasov nového ročníka NBA v drese Philadelphie pre problémy s kolenom a aj suspendácii na tri zápasy. V zostávajúcich štyroch dosiahol priemery 19,8 bodu a 7,5 doskoku. Dovedna chýbal v úvodných 11 z 15 zápasov tejto sezóny. V minulej sezóne bol 30-ročný americký reprezentant rovnako zdravotne limitovaný a odohral len 39 zápasov po operácii menisku v ľavom kolene.

Zlato z OH v Paríži

Embiid, ktorý pomohol Američanom získať zlato na olympijských hrách v Paríži, podpísal pred tréningovým kempom zmluvu na 193 miliónov dolárov a vynechal celú prípravnú časť na sezónu.