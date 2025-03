Elza, Anna, Kristoff a Olaf premiérovo zahrejú srdiečka najmenších v ďalších slovenských mestách

Slovenské ľadové kráľovstvo, ktoré sa od začiatku roka 2024 postupne predstavuje s novou dramaturgiou v menších či väčších slovenských mestách, pridalo do svojho hľadáčika niekoľko zastávok.

Predstavenia, v ktorom účinkujú originálne hlasy Elzy a Olafa, si najnovšie získajú srdcia divákov v Nemšovej, Dolnom Kubíne, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Levoči, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši.

Návštevníci podujatí sa môžu tešiť na muzikálových spevákov a hercov – Mirku Gális Partlovú, Lenku Machcinikovú i Moniku Drgaňovú.

Príbeh opradený tajomstvami

Neoddeliteľnou súčasťou sú, samozrejme, Andrea Somorovská, vďaka svojmu hlasu už roky známa ako Elza a nezabudnuteľný Majo Labuda, v ktorom deti spoznávajú Olafa, či Dárius Koči, ktorý je súčasť projektu od samého začiatku, ale kvôli časovej zaneprázdnenosti s točením seriálu Sľub, v ktorom aktuálne hviezdi, poväčšinou alternoval. Počas naplánovaných predstavení sa zhostí úlohy Kristoffa.

„Veľmi si užívam to, že som v tejto zostave a milujem zabávať deti a hrať pre ne, takže je to niečo, čo ma napĺňa. Som rád že som dostal príležitosť zahrať si v takejto rozprávke v perfektnom kolektíve. Oproti Sľubu je to, samozrejme, úplne niečo iné, tam je to skôr o tom rýchlo sa naučiť texty a situáciu zahrať čo najlepšie. Ale som rád, že som dostal príležitosť aj v televízii a veľmi ma to teší,” hovorí fešný herec, že hranie pre najmenších je jeho srdcovka.

https://www.youtube.com/watch?v=nEDjtn0bFNg

Slovenské ľadové kráľovstvo 2 sa vráti na miesta, v ktorých s jednotkou žalo jeden úspech za druhým. V druhej časti príbehu hrdinovia nájdu indície , ktoré im odhalia veľké tajomstvá o ich kráľovstve a získajú odpovede na mnohé otázky. Napríklad, prečo sa Elza narodila s magickými schopnosťami.

Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň však ohrozuje jej kráľovstvo. Príbeh opradený tajomstvami si deti so svojimi rodičmi môžu užiť v Trnave, Kysuckom Novom Meste, Bratislave, Hodoníne, Zvolene, Martine, Prešove i v Michalovciach. Dokonca vycestujú aj za hranice do českého Hodonína.

Pripravuje sa ďalší rozprávkový muzikál

Milovníci rozprávok sa môžu tešiť na nové predstavenie, ktoré bude opäť muzikálové. Objavia sa v ňom aj úplne noví herci a samozrejme pútavý príbeh, ktorý bude popretkávaný nádhernými piesňami a v neposlednom rade zábavou.

„Veľmi sa tešíme, že si naši diváci obľúbili žáner detského muzikálu, a tak sme sa rozhodli priniesť nové predstavenie rovnako v tomto žánri. Keďže Slovenské ľadové kráľovstvo je vnímané ako “zimná” rozprávka, rozhodli sme sa priniesť niečo viac letné alebo teda “celoročné”, s novými kostýmami, príbehom, vtipnými scénkami, ktoré budú deti milovať. A pribudnú k nám aj noví herci, samozrejme, výborní speváci, ale to ešte nebudeme prezrádzať. A ak si niekto myslí, že SĽK je pre dievčatá, v novom predstavení si prídu na svoje aj chlapci. A, samozrejme, aj dospeláci. Naše predstavenia sú pre celé rodiny a to sa nezmení,” približuje Katarína Kováčiková, manažérka projektov.

https://www.youtube.com/watch?v=jZKb4cQdL0I