Elon Musk. Pútavý životopis o kontroverznom podnikateľovi

Fascinujúci životný príbeh najkontroverznejšieho inovátora na svete. Vizionára, ktorý porušuje pravidlá a priviedol svet do éry elektrických vozidiel, súkromného výskumu vesmíru a umelej inteligencie. A tiež ovládol Twitter.

Elon Musk od autora knihy Steve Jobs, Einstein, či Leonardo da Vinci. Skvelý životopisec Walter Isaacson.

„Každému, koho som urazil, chcem len povedať, že som prišiel s novou verziou elektromobilov a mám v pláne poslať ľudí na Mars vo vesmírnej lodi. Mysleli ste si, že zároveň budem pohodový, normálny chlapík?“ povedal Elon Musk v šou Saturday Night Live v roku 2021.

Táto kniha má všetko, čo čakáte od dobrého životopisu…napokon, má vyše 700 strán. Sú tam osobné tragédie, intímne záležitosti, ale najmä úspechy, výhry a pády geniálneho podnikateľa. Isaacson zozbieral množstvo faktov a zaujímavostí od Muskových obdivovateľov, rodiny a spolupracovníkov, ale aj od jeho kritikov. Fascinujúca kniha o veľkom americkom inovátorovi.

Začiatkom roka 2022 – po roku, ktorý sa niesol v znamení tridsaťjeden úspešných štartov rakiet spoločnosti SpaceX, predaja takmer milióna áut Tesla a toho, že sa stal najbohatším človekom na svete – sa Musk skľúčene vyjadril o svojom nutkaní vyvolávať drámy: „Musím zmeniť svoje myslenie, aby som nebol v krízovom režime, v ktorom som už asi štrnásť rokov alebo pravdepodobne väčšinu svojho života.“

Bola to smutná poznámka, nie novoročné predsavzatie. No už v čase, keď prišiel s týmto prísľubom do budúcnosti, tajne skupoval akcie Twitteru, najväčšieho svetového ihriska. V priebehu rokov, vždy keď sa ocitol na temnom mieste alebo sa cítil ohrozený, spomenul si na hrôzy, ktoré zažil, keď ho šikanovali na ihrisku. Teraz mal šancu stať sa jeho majiteľom.

„Elon Musk mi umožnil, aby som ho dva roky sledoval, pozval ma na svoje stretnutia, doprial mi desiatky rozhovorov a neskorých konverzácií, poskytol mi e-maily a textové správy a povzbudil svojich priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov, nepriateľov a bývalé manželky, aby sa so mnou porozprávali. Nepožiadal ma o prečítanie tejto knihy pred jej vydaním ani ju nečítal či nijako ju neriadil,“ tvrdí autor Walter Isaacson.

Isaacsonov vyše 700-stranový životopis Elon Musk ide riadne do hĺbky, cítiť v nej autorovo majstrovstvo, vie vystihnúť podstatu, vytiahnuť zaujímavé momenty, dokáže ich podať…no možno až pričasto necháva priestor Muskovi, aby „predal“ svoju vlastnú predstavu. Svoje videnie a chápanie sveta.

Napriek tomu stojí táto biografia za prečítanie, či už máte radi Elona Muska, neznášate ho alebo je vám ukradnutý. Pretože je to príbeh neobyčajného muža so všetkým dobrý a zlým, čo v sebe ukrýva. Geniálneho chlapíka, ktorý veľa dokázal a ešte o ňom budeme počuť.

Walter Isaacson napísal životopisy Jennifer Doudnovej, Leonarda da Vinci, Steva Jobsa, Alberta Einsteina, Benjamina Franklina a Henryho Kissingera. Je tiež autorom knihy Inovátori a spoluautorom knihy The Wise Men.

Bol redaktorom časopisu Time, výkonným riaditeľom CNN a neziskovej organizácie Aspen Institute. V roku 2023 mu bolo udelené ocenenie National Humanities Medal.

Je profesorom na Tulanskej univerzite a žije so svojou manželkou v New Orleans.

Milan Buno, knižný publicista

