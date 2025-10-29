Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky, premávka je čiastočne obmedzená – FOTO

Policajti vyzývajú vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Električka, nehoda, Bratislava
Električka po náraze skončila mimo koľajiska. Foto: www.facebook.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, dopravná nehoda sa stala v stredu krátko pred 5:00 na križovatke ulíc Žilinská – Štefanovičova.

Podľa polície sa električka zrazila s vozidlom Nissan, ktorého vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Električka po náraze skončila mimo koľajiska. Alkohol u vodičov nezistili.

V uvedenom úseku je obmedzená premávka električiek a čiastočne obmedzená cestná premávka. Vyzývajú na zvýšenie opatrnosti a riadenie sa pokynmi policajtov, prípadne využitie alternatívnych trás. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Katarína Bartošová
Okruhy tém: Dopravná nehoda Električka Zrážka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk