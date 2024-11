Egypťan Salah pochybuje o zotrvaní v FC Liverpool. Prečo cíti frustráciu? (video+foto)

Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah vyjadril pochybnosti o svojom zotrvaní v anglickom klube FC Liverpool, ktorého súčasťou je už od leta 2017. Prezradil, že vedenie „The Reds“ mu ešte neponúklo predĺženie zmluvy, ktorú má len do konca aktuálnej sezóny.

Salah pritom v nedeľu dvoma gólmi zariadil triumfe Liverpoolu nad Southamptonom 3:2. Po súboji však naznačil, že je väčšia pravdepodobnosť jeho odchodu ako zotrvania u súčasného lídra Premier League.

„Je takmer december a ja som zatiaľ nedostal žiadnu ponuku zostať v klube. Pravdepodobne som viac mimo hry ako v nej. Viete, že som v klube už mnoho rokov. Žiadny klub ako tento neexistuje. Ale nakoniec to nie je v mojich rukách,“ vyhlásil Egypťan pred novinármi.

Presné zásahy 32-ročného Salaha prispeli k tomu, že LFC má na čele hodnotenia náskok ôsmich bodov pred Manchestrom City. V aktuálnom ročníku nastrieľal už 12 gólov v 18 dueloch naprieč všetkými súťažami.

Salah často rozhovory neposkytuje, ale pri odchode z nedeľňajšieho zápasu spravil výnimku a vyjadril frustráciu z nedostatočného pokroku v súvislosti s jeho kontraktom.

„Nechystám sa tak skoro do dôchodku. Hrám a sústredím sa na túto sezóne a boj o titul v Premier League či Lige majstrov. Som trochu sklamaný, ale uvidíme. Som profesionál a každý vidí moju pracovnú morálku. Užívam si, že môžem hrať futbal, na najvyššej úrovni chcem zostať čo najdlhšie. Idem na maximum, pretože taký som. Snažím sa klubu odovzdať všetko. Uvidíme, čo bude ďalej,“ poznamenal.

V súvislosti so Salahom sa množia dohady o jeho možnom odchode do Saudskej Arábie. So 165 gólmi je najlepší strelec FC Liverpool v Premier League, v červenom drese tímu z Anfieldu ich nastrieľal dovedna už 223. S klubom získal množstvo trofejí vrátane titulu z Ligy majstrov aj Premier League.