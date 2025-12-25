E-shopy dozrievajú, už im nejde len o online predaj, ale väčšina má napríklad aj vlastné sklady

E-commerce v Česku a na Slovensku dozrel do fázy, v ktorej už nemožno hovoriť len o čisto online podnikaní. Viac než polovica prevádzkovateľov e-shopov dnes kombinuje digitálny predaj s kamennou predajňou či showroomom a väčšina má vlastné sklady.
Ukazuje to prieskum agentúry B-inside pre spoločnosť Seyfor, ktorý mapoval správanie viac než 430 prevádzkovateľov e-shopov rôznych veľkostí. Trh sa tak posúva smerom k hybridným modelom, ktoré kladú vyššie nároky na logistiku, procesné riadenie aj technologické zázemie.
Kamenné predajne majú význam
Kamenné predajne zostávajú významným prvkom predajnej stratégie. Vlastnú pobočku alebo showroom prevádzkuje 55 percent e-shopov, pričom ďalších 6 percent plánuje takýto krok v blízkej budúcnosti. Záujem rastie spolu s veľkosťou firmy. Medzi strednými a veľkými obchodmi má vlastnú predajňu 63 percent subjektov, zatiaľ čo medzi malými je to 51 percent a medzi najmenšími 48 percent. Hoci digitalizácia posúva zákazníkov viac do online prostredia, osobný kontakt a fyzická prezentácia tovaru ostávajú pre mnohých predajcov konkurenčnou výhodou.
Podobné trendy vidieť aj v logistike. Väčšina e-shopov využíva jeden alebo viac vlastných skladov, a to aj v prípadoch, keď by outsourcing mohol byť finančne zaujímavý. Len približne desatina e-shopov deleguje skladovanie na externého partnera a deväť percent funguje úplne bez skladov.
Umelú inteligenciu intenzívne využíva iba 10 percent e-shopov, najviac ju používajú na návrhy textov
Už malé e-shopy takmer vždy potrebujú vlastnú zásobovaciu infraštruktúru a vo väčších firmách dominuje model postavený na internom riadení zásob. Až 83 percent stredne veľkých e-shopov pracuje s jedným či viacerými vlastnými skladmi, zatiaľ čo čistý externý servis využíva zhruba deväť percent z nich. Veľkí hráči sa taktiež väčšinovo spoliehajú na vlastné logistické kapacity.
Napriek rozšírenosti osobného odberu, ktorý ponúka 86 percent e-shopov a stal sa trhovým štandardom, ďalšie doplnkové služby ostávajú skôr doménou menšej časti trhu. Predpredajné poradenstvo poskytuje 49 percent obchodov, vernostné programy 39 percent. Výrobu na zákazku deklaruje 30 percent predajcov, servis a opravy 27 percent a dopravu vlastnými vozidlami 26 percent.
Vysoké nároky na vnútorné riadenie
Personalizované úpravy produktov či montáž ponúka zhodne 24 percent e-shopov. V priemere podnikatelia poskytujú približne tri doplnkové služby, čo naznačuje rastúcu, no stále ešte obmedzenú diverzifikáciu ponuky. Viac než polovica e-shopov pritom umožňuje nákup vo viacerých menách, čo je kľúčové najmä pre expanziu do zahraničia.
Rastúca komplexnosť prevádzky núti obchodníkov k intenzívnejšej digitalizácii riadenia. „Z prieskumu je vidieť, že slovenské a české e-shopy už dávno nie sú len čisto online projekty. Prevádzkujú vlastné sklady, často aj kamenné predajne a zákazníkom ponúkajú stále širšie spektrum služieb. To všetko však kladie vysoké nároky na vnútorné riadenie a prepojenie procesov naprieč celým biznisom,“ uvádza Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v spoločnosti Seyfor.
Dodáva, že používanie viacerých izolovaných systémov je dlhodobo neudržateľné. „Akonáhle e-shop začne rásť, bez integrovaného riadenia bude prichádzať o prehľad aj efektivitu. Základom sú moderné ERP systémy. Skôr či neskôr sa bez nich väčšie e-shopy nezaobídu, pokiaľ chcú zostať konkurencieschopné,“ dodal.