Umelú inteligenciu intenzívne využíva iba 10 percent e-shopov, najviac ju používajú na návrhy textov

Umelá inteligencia si postupne hľadá miesto aj v slovenskej a českej e-commerce sfére, no jej využitie zostáva prevažne na úrovni základných operatívnych činností. Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor realizovaného v spolupráci s agentúrou B-inside ju intenzívne využíva len približne 10 percent e-shopov, zatiaľ čo viac ako štvrtina firiem je len na začiatku jej implementácie a 13 percent nasadenie AI vôbec neplánuje.
Zatiaľ čo svetový trh s umelou inteligenciou v oblasti e-commerce podľa analytickej spoločnosti Coherent Market Insights tento rok presiahne hodnotu 7,6 miliardy dolárov a medziročne rastie tempom vyše 25 percent, v slovenskom a českom prostredí sa AI najčastejšie využíva na jednoduché úlohy. E-shopy ju zapájajú predovšetkým do tvorby textov, automatizácie rutinných procesov či generovania obsahu pre marketingové účely.
Tvorba obsahu býva prvým krokom
Až 85 percent podnikateľov ju podľa prieskumu používa na návrhy textov na web, 67 percent na generovanie produktových popisov a 65 percent pri príprave newsletterov. Umelá inteligencia pomáha aj so správou sociálnych sietí či úpravou obrázkov.
„Tento trend pozorujeme naprieč mnohými odvetviami, nielen v e-commerce. Tvorba obsahu býva prirodzene prvým krokom, ktorým firmy začínajú prenikať do sveta umelej inteligencie. Ide o oblasť, kde sú výsledky rýchlo viditeľné a relatívne ľahko merateľné. Reálny potenciál AI je ale oveľa širší,“ uviedol Tomáš Komárek, riaditeľ Money ERP a Vario v spoločnosti Seyfor.
Komárek upozorňuje, že umelá inteligencia dokáže firmám pomáhať aj v strategickom riadení, automatizácii rozhodovacích procesov a prepájaní dát naprieč organizáciou. „Čím skôr podniky začnú AI využívať aj v týchto oblastiach, tým väčšiu konkurenčnú výhodu môžu získať,“ dodáva.
Napriek tomu väčšina firiem zatiaľ tento potenciál nevyužíva. Len sedem percent e-shopov nasadilo AI na predikciu dopytu a sezónne plánovanie, a iba tri percentá ju používajú na riadenie zásob alebo optimalizáciu dodávok.
Významná konkurenčná výhoda
„AI môže zohrať kľúčovú úlohu nielen v operatíve, ale aj v rozhodovacích procesoch. Správne využité nástroje môžu marketingovým tímom ušetriť mesačne desiatky hodín práce a prispieť k rýchlemu rastu biznisu,“ dodáva Komárek s tým, že e-shopy, ktoré integrujú AI do svojich ERP systémov, môžu získať významnú konkurenčnú výhodu.
Podľa Daniela Šturma, riaditeľa marketingu skupiny Seyfor, môže umelá inteligencia v e-commerce prostredí prevziať takmer každý opakujúci sa úkon. Od spracovania objednávok, kontroly údajov až po sumarizáciu reportov či analýzu predajných trendov.
„Tým e-shop ušetrí čas, zníži chybovosť a uvoľní ruky ľuďom, ktorí sa môžu viac sústrediť na rozvoj zákazníckych vzťahov. Pre e-shopy je kľúčové, aby AI nevnímali len ako doplnok na tvorbu obsahu, ale ako nástroj, ktorý možno prirodzene zapojiť do riadenia celej prevádzky,“ uzatvára Šturm.