Dzurinda prispel k porážke Mečiara, no môže napomôcť návratu Fica, tvrdí Sulík. Čo na to Modrí?

Mikuláš Dzurinda (Modrí, Most-Híd) prispel k porážke Vladimíra Mečiara, no dnes môže napomôcť návratu Roberta Fica (Smer-SD), tvrdí predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Šéf liberálov dodal, že je pred nami rovnaký míľnik ako bolo porazenie Mečiara, no tentoraz podľa neho ide o to, aby Fico nezostavoval vládu. „Dzurinda prispel k porážke Mečiara, no dnes môže napomôcť návratu Fica,“ tvrdí Sulík.

Smer môže zostavovať vládu

Podľa predsedu SaS hrozí, že sa nepodarí zabrániť zostavovaniu vlády Smerom, a to nielen kvôli Dzurindovmu subjektu, ale i ďalším malým politickým stranám, ktoré sa dlhodobo nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti.

„Dúfam a želám si, aby pár dní pred voľbami zvíťazila zodpovednosť,“ uzavrel Sulík s tým, že už o niekoľko dní nás čakajú rozhodujúce voľby pre budúcnosť Slovenska.

Strana Modrí, Most-Híd sa ohradila voči Sulíkovým tvrdeniam. Ako v stanovisku politického hnutia uviedol podpredseda Modrých Ľuboš Schwarzbacher, bola to práve vládna koalícia, ktorá vzišla z volieb v roku 2020, a ktorej súčasťou bola aj SaS, kto znovuoživil Roberta Fica.

Aktívny účastník hádok

„Voliči obdarili túto koalíciu ústavnou väčšinou. Túto väčšinu vládna koalícia premrhala v rekordne krátkom čase, a to najmä vinou neustálych hádok, ktorých bola SaS a Richard Sulík veľmi aktívnym členom, v nejednom prípade iniciátorom,“ uviedol Schwarzbacher a dodal, že aj SaS sa podieľala na aktuálnom chaose a úpadku na Slovensku.

Podpredseda Modrých tiež uviedol, že Dzurinda sa so svojím politickým zoskupením aj v súčasnosti usiluje zabrániť Ficovmu návratu, ku ktorému podľa nich výrazne prispeli aj Sulík a jeho spolustraníci.

„Preto by mal Richard Sulík vážiť slová a možno aj zvážiť svoje ďalšie kroky. Ešte prednedávnom sľuboval vyhrať voľby a predviesť kampaň svojho života. Vyhnanie Modrých, Most-Híd z volieb však nepomôže ani SaS-ke, ani Slovensku,“ uzavrel Schwarzbacher.