Dvorský trafil žŕdku, ale nebodoval. St. Louis má už šesť prehier v sérii - VIDEO

Dalibor Dvorský sa stal šiestym slovenským hokejistom, ktorý v tejto sezóne zasiahol do zápasu v severoamerickej NHL.
Dvadsaťročný útočník pôvodom zo Zvolena odohral v drese St. Louis Blues dovedna 16:36 minúty v súboji proti Vancouveru Canucks, ale do štatistík produktivity sa nezapísal.
„Bluesmani“ natiahli sériu prehier na šesť, keď kanadskému súperovi podľahli 3:4 po nájazdoch. Hrdinom „kosatiek“ bol autor hetriku Kiefer Sherwood.
V AHL 5 bodov
Dvorský sa do NHL presunul z nižšej súťaže AHL, kde v drese Springfieldu v tejto sezóne odohral 6 zápasov s bilanciou 3 góly a 2 asistencie. Bol najlepší z celého tímu.
Aj vďaka tejto produktivite stiahlo vedenie St. Louis talentovaného centra do svojho tímu a doprialo mu miesto v druhom útoku pri krídelníkoch Jordanovi Kyrouovi a Mathieuovi Josephovi.
Tento útok sa však do streleckej listiny nezapísal napriek šiestim strelám na bránku. Dvorský si pripísal 2 strely, 1 blok a vyhral 9 z 13 vhadzovaní. Na konci prvej tretiny mal v presilovke veľkú šancu na skórovanie, ale trafil len pravú žŕdku bránky Kevina Lankinena.
Dobre aj v presilovkách
„Myslím si, že hral dobre. Predviedol veľa dobrých vecí na ľade vrátane presiloviek. Páčila sa mi jeho rýchlosť aj tempo, v akom hral. V jeho výkone určite boli pozitíva,“ povedal tréner Jim Montgomery na adresu Dvorského na pozápasovej tlačovej besede, cituje ho klubový web.
Švajčiarsky útočník Pius Suter o mladom slovenskom spoluhráčovi doplnil:
„Vyhrával súboje jeden na jedného a celkovo priniesol novú energiu do tímu. Ak budú hrať mladí hráči tak ako Dvorský a Snuggerud, budeme sa zlepšovať.“