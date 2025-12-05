Na Slovenky čakajú Poľky, ale aj Švédky a Fínky. Vrchol florbalovej sezóny bude v Brne

Slovenské florbalistky už sú v dejisku skupinových bojov v Brne, kde v sobotu o 20.30 h nastúpia na prvý zápas proti Poľkám.
Na poslednú chvíľu došlo v nominácii trénera Michala Jedličku k jednej zmene. Zranenú Lenku Červenú nahradila Miriam Buková.
Slovenské florbalistky na MS v Česku povedie kapitánka Klapitová. Prioritou bude vyraďovacia časť
Ragačová má iba 16
Na reprezentačnú premiéru na MS sa teší ešte len 16-ročná reprezentantka Eva Ragačová, ktorá už hrala za Slovensko na nedávnom prípravnom turnaji „Six Nations Floorball Challenge“ v nemeckom Naumburgu. Dokonca tam strelila aj prvý gól.
„Do Brna som pricestovala s nadšením. Mám aj trochu stres, ale verím, že opadne už na tréningu. Pôjdem na maximum a chcem splatiť dôveru, ktorú som dostala od trénerov. Vzhľadom na môj vek a prvú účasť na MS chcem zbierať všetky možné skúsenosti, ktoré v budúcnosti zužitkujem,“ povedala Ragačová podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu florbalu.
Vždy niečo povie
Kapitánkou tímu SR bude Katarína Klapitová, ktorá je pripravená nielen zasiahnuť do hry, ale aj do duše tímu. „Pred každým zápasom sa pri bránke snažím niečo povedať, trochu už viem vycítiť náladu v tíme. Podľa toho buď trochu situáciu odľahčím, alebo zvážniem, keďže potom už nasleduje len pokrik a showtime,“ povedala Klapitová.
Čakala a dočkala sa
Kapitánka lídra extraligy zo Spišskej Novej Vsi Buková je odhodlaná a pripravená zahrať čo najlepšie:
„Vedela som, že som na ‚čakačke‘, no zároveň som dúfala, že sa tímu také niečo neprihodí a najmä jednej z najlepších hráčok. Som tu a beriem to ako veľkú zodpovednosť. Pevne verím, že absenciu Lenky Červenej budem môcť nahradiť a pomôcť tak tímu k spoločnému cieľu,“ poznamenala Buková.
Slovenky sa predstavia v základnej B-skupine v Brne, kde odohrajú tri zápasy. Na úvod čakajú naše dievčatá Poľky.
Po tomto dueli prídu na rad dva supernáročné zápasy proti tradičným finalistkám mnohých šampionátov. Najskôr si zahrajú proti Fínkam a po nich prídu na rad Švédky.