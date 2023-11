Dvanásty balík sankcií voči Rusku čoskoro predstavia a podľa Von der Leyenovej sa otvoria rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ

Európska únia na budúci týždeň oznámi 12. balík sankcií proti Rusku. Ako referuje web eurointegration.com.ua, počas sobotňajšej návštevy Kyjeva to potvrdila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Rokovanie o vstupe do EÚ

„Na budúci týždeň oznámime nový 12. balík sankcií voči Ruskej federácii. Sankcie budeme implementovať, kým nepríde mier,“ povedala Von der Leyenová počas prejavu v ukrajinskom parlamente.

Ukrajinci sa podľa Von der Leyenovej nemusia učiť, ako byť Európanmi, pretože nimi už sú. „Som si istá, že už tento rok dokážete dosiahnuť svoje ambiciózne ciele a otvoriť proces rokovaní o vstupe do EÚ. Európa do vás chce investovať. A preto predstavujeme plán, ktorý vám zabezpečí 50 miliárd eur. To je viac, ako ktorákoľvek iná krajina dostala po Marshallovom pláne,“ povedala Von der Leyenová.

Reformný plán

Dôležitou úlohou je podľa nej využiť tieto peniaze čo najefektívnejšie, preto EÚ spolu s Ukrajinou vypracovala reformný plán.

„Učíte nás skutočný význam Európy. Prinášame vám solidaritu ľudí v Európe. Spoločne môžeme vyhrať tento boj a dokončiť budovanie našej únie. Spolu sme Európa,“ podotkla predsedníčka Európskej komisie.